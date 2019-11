Mainz (ots) -Freitag, 8. November 2019, 12.30 UhrErstausstrahlungDer neunjährige Kjell ist Schalke-Fan und begeisterter Nintendo-Spieler. WieSuperman würde er gern fliegen. Aber die unheilbare KrankheitDuchenne-Muskeldystrophie raubt ihm seine Kraft. 3sat zeigt "Besonders normal:Familie Lütgenhaus - Alltag mit Behinderung" am Freitag, 8. November 2019, 12.30Uhr, in Erstausstrahlung. Der Film von Martin Reichel und Jessica Liss begleitetein Jahr lang den Alltag von Familie Lütgenhaus.Kjell wird die Pubertät nicht überleben. Für seine Eltern und die beiden Brüderist es Alltag und Ausnahmezustand zugleich: das Leben mit einem Kind, dessenKrankheit täglich voranschreitet. Mutter Sandra kümmert sich hauptsächlich umKjells Pflege. Die Geschwister Julien (12) und Keanu (11) helfen, so gut siekönnen. Vater Andreas arbeitet im Schichtdienst und kann sehr schlecht mit derKrankheit umgehen. Die Familie lebt in einer Mietwohnung, die alles andere alsbehindertengerecht ist. In den Ferien fahren die Geschwister mit Mutter Sandrains Kinder- und Jugendhospiz Bethel oder spielen im Schrebergarten hinter demHaus.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/besondersnormal"Besonders normal: Familie Lütgenhaus - Alltag mit Behinderung" fürakkreditierte Journalisten als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/dHE9/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell