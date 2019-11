Kiwi.com, eines der weltweit führenden Reiseunternehmen, wird zum ersten virtuellen globalen Supercarrier

Fort Lauderdale, Florida (ots/PRNewswire) - "Die Vision desvirtuellen globalen Supercarriers Kiwi.com ist ein langfristigerProzess, den wir innerhalb von drei Jahren vollständig erreichenwollen", sagt Oliver Dlouhý, CEO von Kiwi.com, auf der PhocuswrightConference in Fort Lauderdale, USA.Das wachstumsstarke Reiseunternehmen Kiwi.com war eines derinnovativsten Unternehmen der letzten Jahre und hat dadurch fürAufmerksamkeit gesorgt. Mit Funktionen wie NOMAD, die das Lebenleidenschaftlicher Reisender interessanter machen, ist dasUnternehmen nun bestrebt, eine komplette Reiselösung von der erstenInspiration bis zum Endziel anzubieten, zu jeder Zeit, egal anwelchem Punkt der Reise Sie sich gerade befinden.Das heißt, ganz gleich, ob ein Kunde eine Reise zu einemtropischen Ziel oder ein Taxi zu seinem Lieblingsrestaurant buchenmöchte, so kann dies auf der Kiwi.com App tun.Kiwi.com kombiniert alle Verkehrsmittel - ob Flüge, Züge, Busse,Ride-Sharing-Dienste oder sogar städtische Mikromobilität - undstrebt danach, immer die besten Ergebnisse für Fahrten von jedemPunkt A nach Punkt B, überall auf der Welt, zu erzielen.Niemand will stundenlang nach den besten Preisen undFahrkartenkombination suchen. Kiwi.com bietet genau diesen Service,indem es 3.500 Flughäfen und 1.000 Bahnhöfe miteinander verbindet(bald 35.000) und die Verbindungen mit der einzigartigenKiwi.com-Garantie schützt, die alle Kosten im Falle einerUnterbrechung der Reise deckt.Im Oktober 2019 führte Kiwi.com außerdem virtuelle Tarifarten inden Buchungsprozess ein, so dass für mehr als 750 Luft- undBodenverkehrsunternehmen, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet,die gleichen Bedingungen gelten. Dieses neue Produkt hat zu mehrTransparenz zwischen dem Kunden und Kiwi.com geführt und wurde vonden Verbrauchern positiv aufgenommen."Die Transportbestände der Welt sind extrem fragmentiert. Es gibtTausende von verschiedenen Spediteuren mit unterschiedlichenBedingungen, die auf verschiedenen Routen operieren, verschiedeneZahlungsmethoden akzeptieren und in verschiedenen Sprachen operieren.Kiwi.com bietet nun eine virtuelle Ebene, die globaleTransportinhalte vereint und ihren Kunden auf einer Plattform - demVirtual Global Supercarrier - zur Verfügung stellt", sagt OliverDlouhý.INFORMATIONEN ZU KIWI.COMKiwi.com wurde 2012 von Oliver Dlouhý und Jozef Képesi gegründetund ist eine Online-Suchmaschine, die es Nutzern ermöglicht,Transporte von nicht kooperierenden Spediteuren zu kombinieren. Siebasiert auf ihrem proprietären Algorithmus (Virtual Interlining), deres den Nutzern ermöglicht, Flüge und Bodenverkehr von über 750Fluggesellschaften, darunter viele, die normalerweise nichtzusammenarbeiten, zu kombinieren, und das mit der branchenführendenKiwi.com-Garantie. Heute wird das Unternehmen täglich mehr als 100Millionen Mal anhand von Suchmaschinen gesucht und beschäftigtweltweit über 2.800 Mitarbeiter. Kiwi.com belegte in der DeloitteTechnology Fast 500 EMEA-Liste 2017 den siebten Platz und wurde damitzum bestbewerteten tschechischen Unternehmen aller Zeiten. Nach demvorherigen Erfolg belegte Kiwi.com 2018 im gleichen Programm denfünften Platz.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1031107/Kiwi_Logo.jpgPressekontakt:Raymond VrijenhoekRaymond.Vrijenhoek@kiwi.com+420-702-251-665Original-Content von: Kiwi.com s.r.o., übermittelt durch news aktuell