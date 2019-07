Kivanç Tekstil verbindet sich mit Reliance, um umweltfreundliche Stoffe herzustellen

Berlin (ots/PRNewswire) - Reliance Industries Ltd (RIL), Indiensgrößtes Privatunternehmen und der weltweit größte integriertePolyesterhersteller, hat sich mit dem türkischen TextilgigantenKivanç Tekstil zusammengetan, um gemeinsam R|Elan(TM) GreenGold, einnachhaltiges und innovatives Gewebe 2.0, herzustellen und an führendeBekleidungsmarken und Verbraucher auf der ganzen Welt zu vertreiben.Neben der Fertigung und dem Marketing von R|Elan(TM)GreenGold-Stoffen wird Kivanç der exklusive Vertreiber von Recron®GreenGold-Fasern an Spinner, Garnhersteller und Stricker in derganzen Türkei sein und wird umweltfreundliche Textillösungen besterQualität für Markenhersteller und Einzelhändler bieten, um dieständig wachsende Nachfrage nach umweltfreundlicher Bekleidung zuerfüllen.Kivanç Tekstil ist weltweit als Versorger großer europäischer undamerikanischer Modemarken und Einzelhändler bekannt. Das Unternehmenist vertikal integriert in Spinn-, Webe-, Färbe-, Druck- undVeredelungsarbeiten und produziert 18 Millionen Meter Stoffgewebe proJahr. Seine Produktion umfasst eine breite Palette von Mischungen ausPolyester, Baumwolle, Viskose, Leinen, Tencel, Modal und Wolle, dievon führenden globalen Marken verwendet werden, die sich mit derHerstellung von formeller und Freizeitkleidung beschäftigen.Herr Ziya Kivanç, CEO von Kivanç Tekstil, sagte über diePartnerschaft mit Reliance Industries: "Die Partnerschaft mitReliance Industries ist eine wichtige Initiative zur Erfüllungunserer Mission. Der exklusive Vertrieb von Recron® GreenGold-Fasernund -Garnen und die Funktion als Hersteller von R|Elan(TM)GreenGold-Stoffen bieten uns enorme Wachstumschancen. Wir sindReliance wirklich dankbar, das es die Verwirklichung unserer Missioneinen weiteren Schritt voranbringt. Von nun an werden die meistenPolyester-Mischgewebe bei Kivanç aus nachhaltigen Fasernhergestellt!"Innovative Stoffe durch Recycling von PET-Flaschen!RIL, Inhaber der Marke R| Elan, ist einer der größten Recycler vonPET-Flaschen in Indien und recycelt jährlich 2,2 MilliardenPET-Flaschen. R|Elan GreenGold wird aus recyceltem PET hergestelltund reduziert damit erheblich die Emission von Treibhausgasen. DerStoff wird aus vorgebleichten Fasern hergestellt und das wenigeWasser, das dabei verwendet wird, ist zu 90 % recycelt. Bei derHerstellung werden Biokraftstoffe verwendet und es ist eine derwenigen Recycling-Marken, die eine durchgängige Rückverfolgbarkeit inder gesamten Lieferkette bietet, von den PET-Flaschen bis hin zu denFasern.Herr Gunjan Sharma, CMO - Polyester Division von RIL, sagte überdas neueste Mitglied des schnell wachsenden HEP: "Es bereitet unseine große Freude, mit dem weltweit renommierten Unternehmen KivançTekstil zusammenzuarbeiten. Mit dem technologischen Vorsprung von RILin Bezug auf nachhaltige Angebote, der nun mit dem Produktionswissenvon Kivanç verschmilzt, werden wir mit Sicherheit mit atemberaubendeninnovativen Stoffen aufwarten können, um der wachsenden Nachfragenach hochwertiger umweltfreundlicher Bekleidung nachzukommen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/944723/Kivanc_Tekstil_Reliance_Industries.jpgKivanç Tekstil | +90 322 441 09 15 | info@kivanctekstil.com.trOriginal-Content von: Kivanc; Reliance, übermittelt durch news aktuell