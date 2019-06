Kitzbühels Wandersaison mit fulminantem Programm eröffnet

Kitzbühel (ots) - Star-Besetzung, Zertifizierung von sechs Wandergastgebern nachEuropäischem Wandergütesiegel und Einweihung der neuen Wander-Infoplätze beimStart in die Kitzbüheler Wandersaison.Bei hervorragendem Wander-Wetter und bester Laune bestritt die WanderregionKitzbühel mit Star-Besetzung den diesjährigen Saisonauftakt. Mit derZertifizierung der Wandergastgeber mit dem Europäischen Wandergütesiegel und derEröffnung innovativer Wander-Infoplätze in Kitzbühel und Jochberg wurde einweiterer Meilenstein gesetzt. Kitzbühel positioniert sich als Themenvorreitermit progressiver Wanderstrategie.Gerlinde Kaltenbrunner eröffnete das lange Wander-WochenendeEine besondere Ehre war es, zum Auftakt eine der erfolgreichsten undsympathischsten Bergsteigerinnen der Welt in Kitzbühel begrüßen zu dürfen.Gerlinde Kaltenbrunner wanderte die KAT Walk Etappe am Hahnenkamm, der Winterwie Sommer ein ganz besonderes Highlight ist. Es war für alle Wandergäste einspezielles Erlebnis, zumal am Hahnenkamm noch hier und dort Schneefelder alsletzte Boten des vergangenen Winters grüßten und zum anderen nahm sich Gerlindeim ca. 4 km langen Aufstieg Zeit, mit jedem Teilnehmer persönlich zu sprechenund Erfahrungen auszutauschen.Streif Bergauf zum Alpine-BBQ - Auch für den 3-fachen Hahnenkammsieger StephanEberharter ein HighlightAm Samstag wartete mit der Streif Bergauf ein besonderes Wander-Highlight. ÖSVStar Stephan Eberharter, seines Zeichens bis heute einer der erfolgreichstenSkifahrer Österreichs, begleitete gut hundert Wanderbegeisterte und erzählte vonseinen Erlebnissen auf der Streif. Belohnt wurde der Aufstieg über dieRennstrecke mit Kaiserwetter und dem Alpine-BBQ am Starthaus der Streif. Mit demKonzept "Regional & Nachhaltig" wurden beim Frühschoppen nur Produkte aus derRegion aufgetischt. Ein besonderes Augenmerk lag auf recycle- & kompostbierbarenElementen.Das Wander-TESTIVAL und HIKE&FLYBeim großen Wander-TESTIVAL am Hahnenkamm ging es sprichwörtlich hoch hinaus. Espräsentierten 15 internationale Marken gemeinsam mit heimischen DienstleisternNeuigkeiten und Interessantes rund um das Thema Wandern. Produkttests luden zumProbieren ein und mit dem HIKE&FLY ging es hoch über den Wolken zurück ins Tal.Das Wander-TESTIVAL etabliert sich zu einem fixen Programmpunkt, der es denWandergästen erlaubt bereits zum Saisonsauftakt einen kompakten, aberganzheitlichen Überblick zum Thema zu erlangen und so bestens vorbereitet ineine unfallfreie Wandersaison zu starten.Zertifizierte Wandergastgeber und neue Wander-InfoplätzeIm Rahmen des Zertifizierungsprozesses für das Europäische Wandergütesiegeldurfte sich Kitzbühel bei der Eröffnung der Wander-Infoplätze in Kitzbühel undJochberg auch über die offizielle Auszeichnung der ersten sechs Wandergastgeberder Region freuen. Sieghard Preis nahm gemeinsam mit Kitzbühel TourismusPräsidentin Signe Reisch, Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser undzahlreichen Ehrengästen die Auszeichnungen vor. Kitzbühel ist stolz auf dieVorzeigebetriebe und gratuliert herzlichst zur Auszeichnung - Hotel Rasmushof,A-Rosa, Kempinski - Das Tirol, Bichlhof - Sport- und Wellnesshotel, Wald am Seeund Hotel Tiefenbrunner.Mit der Eröffnung der Wander-Infoplätze im neuen, innovativen Design und derAuszeichnung der Wandergastgeber wurde ein weiterer Meilenstein desGemeinschafsprojektes ARGE Wandern - 365 Tage Magie des Wanderns erfolgreichumgesetzt. Alle vier Orte der Region - Kitzbühel, Reith, Jochberg und Aurach -arbeiten forciert an der Weiterentwicklung des Wanderportfolios im Rahmen derStrategie Kitzbühel 365. Die Aufbereitung und die Darstellung der Informationenauf den Wander-Infoplätzen mit stilistischer geometrischer Darstellung mittels3D-Silhouette und traditionellen Illustrationen ist nicht nur regional einVorzeigeprojekt, sondern auch überregional als Vorreiter-Projekt zuklassifizieren. Kitzbühel bekräftigt mit diesem ganzheitlichen Konzeptansatz dieMarkenwerte rund um selbstbewusste Projekte mit Pionier-Charakter.Vorgestellt wurden am Wochenende auch die neuen 8 themenbezogenen Signature-Wegeder Region sowie die neuen Drucksorten und vollumfänglich überarbeitetenWanderkarten, welche ein wesentliche Erfolgskriterium im Zertifizierungsprozesszur Auszeichnung gemäß des Europäischen Wandergütesiegels darstellen. DasWanderparadies Kitzbühel lädt zur Erkundung ein - an 365 Tagen im Jahr!Magie des Wanderns Alle Infos zu Wandern in Kitzbühel.(https://www.kitzbuehel.com/de/sommerurlaub/wandern)Kontakt:presse@kitzbuehel.com,presse.kitzbuehel.com, +43 5356 66660-16Original-Content von: Kitzbühel Tourismus, übermittelt durch news aktuell