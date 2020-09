KittySpring nach Beschaffung von über 780.000 $ nun bei Indiegogo

Wilmington, Delaware (ots/PRNewswire) - KittySpring, der katzenfreundlichste Trinkbrunnen auf dem Markt, der sich durch sein Gravitationssystem und elegantes Design auszeichnet, konnte sich bei seinem glänzenden Debüt auf Kickstarter am 14. Juli mithilfe von knapp 13.000 Geldgebern über 780.000 $ an Kapital beschaffen. Jetzt ist KittySpring bei Indiegogo vertreten, um noch mehr Katzenhaltern die Chance zu bieten, diesen katzenfreundlichen Trinkbrunnen für ihre Samtpfötchen zu ergattern."Die kräftige Unterstützung der Katzenhalter verleiht uns übernatürliche Kräfte, einen Brunnen zu konzipieren, der selbst den Trinkstandards der wählerischsten Katzen gerecht wird", so Rayman Wu, Gründer und CEO von Desimore Inc.KittySpring (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2903517-2&h=1613220646&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2903517-2%26h%3D2514200928%26u%3Dhttps%3A%2F%2Ftcf.one%2FKittySpring_page%26a%3DKittySpring&a=KittySpring) ist eine langfristige Investition in die Gesundheit Ihrer Katze. Die Tränke versorgt Ihre Katze aus einer großen, flachen Schale mit einem Wasservorrat für 2 Tage und bietet ein angenehmes Trinkerlebnis, da die Schnurrhaare nicht an den Rand stoßen."Eines der tollen Dinge an KittySpring ist der große Behälter, sodass Sie zur Arbeit gehen und sicher sein können, dass Ihre Katze mit reichlich Wasser versorgt ist, selbst wenn sie aufgrund medizinischer Probleme weit mehr als normal trinkt!", erklärt Dr. Joanna Woodnutt, BVM, BVS, BVMedSci, Hilfstierärztin und Eigentümerin der Veterinary Content Company.KittySpring wird aus FDA- und RoHS-zertifizierten Materialien hergestellt und ist absolut sicher für Ihre Katze. Zudem wird es Ihrer verspielten Mieze dank des stabilen Halts und der rutschfesten Unterlage schwer fallen, den Brunnen umzustoßen.Alle diese Merkmale haben in Kombination mit dem einzigartigen Design die Aufmerksamkeit hochrangiger Medien auf sich gezogen, darunter New Atlas, GeekyGadgets, TrendHunter, Yanko Design und weitere.Vor Kurzem hat das Unternehmen in Anbetracht der Anfragen der Geldgeber bezüglich einer Glasschale die Glasvariante des Brunnens herausgebracht, die die BPA-freie reguläre Originalausführung ergänzt.All das wäre ohne eine Gemeinschaft loyaler Unterstützer, die an das Produkt glaubten, und ein engagiertes Team nicht möglich.Link zur Seite: https://tcf.one/KittySpring_page (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2903517-2&h=2865179337&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2903517-2%26h%3D318594911%26u%3Dhttps%3A%2F%2Ftcf.one%2FKittySpring_page%26a%3Dhttps%3A%2F%2Ftcf.one%2FKittySpring_page&a=https%3A%2F%2Ftcf.one%2FKittySpring_page)Link zur Pressemappe: https://bit.ly/presskit_kittyspring (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2903517-2&h=3935609911&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2903517-2%26h%3D3980434249%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fbit.ly%2Fpresskit_kittyspring%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fbit.ly%2Fpresskit_kittyspring&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fpresskit_kittyspring)Über Desimore Inc.Das Team von Desimore Inc. besteht aus Fachleuten, die zugleich begeisterte Tierliebhaber sind. Mit KittySpring hofft das Team, Katzenhaltern die lang ersehnte Lösung zur Deckung des Flüssigkeitsbedarfs ihrer Katzen zu bieten und tausende Katzen vor potenziellen Krankheiten durch Flüssigkeitsmangel zu bewahren.MedienkontaktSerine Melikian, Media Relationsmedia@kittyspring.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1275315/KittySpring.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2903517-2&h=3058847829&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2903517-2%26h%3D3560073942%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1275315%2FKittySpring.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1275315%2FKittySpring.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1275315%2FKittySpring.jpg)Original-Content von: Desimore Inc., übermittelt durch news aktuell