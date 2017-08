Kitsch am Kühlschrank: Die Toptrends beim Souvenirkauf 2017 / Umfrage des Reiseportals Opodo zeigt, wer welches Erinnerungsstück aus dem Urlaub mit nach Hause nimmt

Hamburg (ots) - Das Online-Reisebüro Opodo hat 11.000 Reisende**aus acht europäischen Ländern zum Thema Souvenirs befragt undherausgefunden: Mitbringsel aus dem Urlaub haben (noch immer)Hochkonjunktur. So gaben 86 Prozent der Befragten an, fürDaheimgebliebene oder sich selbst Souvenirs zu kaufen - Männergenauso wie Frauen. Wer also dachte, dass Souvenirkauf eher etwas fürSenioren ist, hat sich getäuscht: Urlaubserinnerungen bleiben auch imZeitalter von Social Media handfest und Mitbringsel sind vor allemfür Millennials* ein Muss - fast 90 Prozent von ihnen nehmen Andenkenaus dem Urlaub mit. Zum Vergleich: Bei den über 55-Jährigen sind esnur 76 Prozent.Wer kauft was? Die Lieblingssouvenirs der EuropäerAuch bei der Wahl des Souvenirs bleibt es unter jüngeren Reisenden2017 recht klassisch: So greifen die Millennials im Souvenirshop amhäufigsten zum Schlüsselanhänger oder entscheiden sich für einelokale Spezialität als Mitbringsel. Der absolute Kassenschlager unterden Reisesouvenirs kommt jedoch nicht in, sondern an den Kühlschrank:Fast die Hälfte der Urlauber entscheidet sich für denKühlschrankmagneten als Andenken, dicht gefolgt von Kunsthandwerk(44%). Nach lokalen Speisen und Schlüsselanhängern schaffen eslandestypische Kleidungsstücke immerhin auf Platz 5 derSouvenir-Charts. Der mexikanische Sombrero, die bayerische Lederhoseund ähnliches schaffen es damit in über ein Drittel der Koffer (35%).Top 5 der beliebtesten Souvenirs in 2017:1. Kühlschrankmagnete (48%)2. Kunsthandwerk (44%)3. Lokale Spezialitäten (40%)4. Schlüsselanhänger (38%)5. Landestypische Kleidungsstücke (35%)Portugiesen und Spanier greifen besonders gerne zuUnd welche Nation ist die souvenirfreudigste? Ganz klar dieReisenden von der iberischen Halbinsel. So gaben 97 Prozent derPortugiesen und 95 Prozent der Spanier an, Souvenirs auf Reisen zukaufen. Auch die Franzosen (93%) und Italiener (90%) liegen weitvorne. Die Deutschen (84%) und Schweden (80%) sind da schon etwaszurückhaltender, gefolgt von den deutlich wenigersouvenirbegeisterten Norwegern (74%) und Briten (66%).Gepäckvorschriften bremsen EinkaufslauneÜber ein Drittel der befragten Portugiesen gab an, dass nur derbegrenzte Platz im Gepäck sie davon abhalte, noch mehr Souvenirs imUrlaub zu kaufen. Das sehen die Spanier, Franzosen und Italienerähnlich. Kaum verwunderlich also, dass acht Prozent der Spanierangaben, dass sie sogar schon mal aufgrund der Gepäckvorschriften ihrgeliebtes Souvenir am Flughafen zurücklassen mussten. Und wenwundert's: besonders die jungen Reisenden unter 34 Jahren würden sichnoch öfter für ein Mitbringsel entscheiden, wenn es der Platz imKoffer zuließe.* Als Millennials werden in dieser Umfrage die 18-29-Jährigenbezeichnet.** Die Umfrage wurde von One Poll durchgeführt. Befragt wurden11.000 Flugreisende aus acht Ländern: Deutschland, Frankreich,Spanien, Großbritannien, Portugal, Italien, Schweden und Norwegen.Pressekontakt:Burson-Marsteller GmbHMarion ten Haaf / Leonie BuebKleyerstraße 1960326 Frankfurt am MainTel.: 069 - 23809 27Mail: edreamsodigeo@bm.comOriginal-Content von: Opodo Deutschland, übermittelt durch news aktuell