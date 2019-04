Kite Realty: Diese Infos sollten Sie kennen!

Per 23.04.2019, 14:10 Uhr wird für die Aktie Kite Realty am Heimatmarkt New York der Kurs von 15,23 USD angezeigt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Kite Realty einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Kite Realty jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kite Realty-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,14 USD mit dem aktuellen Kurs (15,25 USD), ergibt sich eine Abweichung von -5,51 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 15,91 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,15 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Kite Realty ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 8,14 % ist Kite Realty im Vergleich zum Branchendurchschnitt (4,2 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 3,95 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kite Realty-Aktie hat einen Wert von 79,84. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (55,67). Entgegen dem RSI7 ist Kite Realty hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Kite Realty.