Kita-Träger fürchten Personalengpässe

Düsseldorf (ots) - Kita-Träger in NRW fürchten durch die schnellere Öffnung der Einrichtungen Personalengpässe. "Es wird nicht einfach, genug Personal vorzuhalten, weil viele Erzieherinnen Risikogruppen angehören", sagte Helga Siemens-Weibring, Leiterin des Vorstandsstabs des Diakonischen Werks Rheinland-Westfalen-Lippe, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Durchschnittlich 20 bis 30 Prozent des Personals seien betroffen, in manchen Einrichtungen aber auch deutlich mehr. Aber die Nöte von Eltern und Kindern sähen auch die Kita-Träger: "Der Druck war riesengroß geworden."NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hatte am Mittwoch angekündigt, alle Kinder vom 8. Juni an wieder in die Kitas zurückkehren zu lassen, wenn auch in reduziertem Umfang.