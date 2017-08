Kita-Qualität: Paritätischer fordert bundesgesetzliche Qualitätsoffensive

Berlin (ots) - Als bildungspolitisch nicht mehr länger hinnehmbarwertet der Paritätische Wohlfahrtsverband die außerordentlicheDiskrepanz bei der Qualität von Kindergärten und Krippen in Ländernund Kommunen. Der Verband fordert eine bundesgesetzliche Regelung mitklaren Zielvorgaben und verlässlicher Finanzierung, um guteQualitätsstandards in allen Ländern und Kommunen zu erreichen.Priorität müsse die Verbesserung der Personalschlüssel und eineAufwertung des Erzieherberufes haben."Die Postleitzahl darf nicht über die Bildungschancen von Kindernentscheiden", mahnt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer desParitätischen Gesamtverbandes anlässlich der Veröffentlichung desaktuellen Ländermonitorings zur frühkindlichen Bildung durch dieBertelsmann-Stiftung. "Wir brauchen schnellstmöglich eineQualitätsoffensive in den Kitas mit klaren Zielvorgaben, die Bund,Länder und Kommunen gemeinsam umsetzen müssen. Im Zweifelsfall hateine solche Initiative auch Vorrang vor Gebührenfreiheit fürBesserverdienende. Gute Qualität für jedes einzelne Kind geht vorBeitragsfreiheit für alle", so Schneider.Voraussetzung zur Lösung des Problems ist nach Ansicht desVerbands eine deutliche Aufwertung des Erzieherberufes sowie eineSteuer- und Finanzpolitik, die die Kommunen in die Lage versetzt,ihrem Auftrag nachzukommen. "Bei unseren Erzieherinnen und Erziehernliegt nichts Geringeres als die Zukunft unseres Landes. Einebestmögliche Ausbildung und eine angemessene Bezahlung sind in unseraller Interesse. Für beides hat die öffentliche Hand Sorge zutragen", so Schneider. Nach Berechnungen der Bertelsmann-Stiftungfehlen zur Sicherstellung der Kita-Qualität aktuell 107.200Fachkräfte und 4,9 Milliarden Euro jährlich. Nach Auffassung desParitätischen verlangt dies auch einen Kurswechsel in der Steuer- undFinanzpolitik. "Wer es ehrlich meint mit Bildungspakten undBildungsrepubliken, muss auch die Finanzierungsfrage ehrlichbeantworten", so Schneider. "Ohne Steuererhöhungen sind die vielensozial- und bildungspolitischen Aufgaben in Deutschland nicht zubewältigen."Pressekontakt:Gwendolyn Stilling, Tel. 030/24636305, e-Mail: pr@paritaet.orgOriginal-Content von: Parit?tischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell