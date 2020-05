zu Kita-Öffnungen in Baden-Württemberg

Stuttgart (ots) - Die Ankündigung von Kultusministerin Susanne Eisenmann, Kitas und Grundschulen bis Ende Juni vollständig zu öffnen, verbreitete sich am Dienstag in Eltern-Whatsapp-Gruppen fast in Echtzeit. Neben vielen Endlich-Rufen schrieben nicht wenige Mütter und Väter aber auch: Hoffentlich läuft es weniger chaotisch als nach den letzten Ankündigungen! Zu Recht fühlten sich viele Eltern, Erzieher, Lehrer und Einrichtungsträger bisher in der Notbetreuungsphase alleingelassen und schlecht informiert. Schrittweise Öffnungen wurden zwar schnell vonseiten des Ministeriums angekündigt.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4606855OTS: Stuttgarter NachrichtenOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell