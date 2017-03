"Kiss Bang Love": Peer (29, Hannover) küsst 12 Männer (FOTO)

Unterföhring (ots) -Jetzt küsst Mann, Mann! In der vierten Folge derProSieben-Datingshow trifft Single-Mann Peer, 29 Jahre aus Hannoverzwölf weitere Single-Männer, um sie mit verbundenen Augen zu küssen.Und eines steht jetzt schon fest: So heiß war "Kiss Bang Love" nochnie. Und noch in keiner Folge wurde so viel und so leidenschaftlichgeknutscht, wie in dieser. "Kiss Bang Love" am Donnerstag, 9. März2017, um 22:30 Uhr auf ProSieben.Peer: "Dadurch, dass dir meiner Meinung nach der wichtigste Sinngenommen wird, sind eigentlich alle anderen Sinne geschärft. DeinHerz pumpt, die Hände schwitzen und dann hörst du nur die Schritte.Der Mann kommt näher und gleich wird es passieren..." In der zweitenRunde trifft Peer im Kissing Room dann auf die fünf besten Küsser -und ist sichtlich angetan von seiner Auswahl.Vor acht Jahren war Peer mit seiner jetzigen guten Freundin Sinazusammen, die ihn auch zu "Kiss Bang Love" begleitet. Peer: "Früherfand ich auch Frauen anziehend - da wusste ich ja noch nicht, dass esmit Männern mehr Spaß macht." Na, dann mal ran an den Mann!"Kiss Bang Love", Donnerstag, 9. März 2017, um 22:30 Uhr aufProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR EntertainmentTina Land Tel. +49 [89] 9507-1192 Tina.Land@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell