Kirsten Eickhoff-Weber: Daniel Günther drückt sich schon wieder vor seiner Verantwortung

Kiel (ots) - TOP 12: Gesetz zur Änderung desLandesplanungsgesetzes (Drs-Nr.: 19/581)Wir beraten heute einen Gesetzentwurf der Jamaika Koalition zuÄnderungen des Landeplanungsgesetzes. Der Entwurf kommt völlig nacktdaher, ohne Begründung. Das ist bemerkenswert. Muss es docheigentlich unser Interesse als Parlamentarier sein, so zu agieren undzu argumentieren, dass die Menschen in Schleswig-Holstein wissen,warum wir etwas tun. Der Innenminister hat in der 20. Sitzung dendetaillierten Zeitplan für die Regionalplanung Wind dargestellt under wies auch ausdrücklich auf das Moratorium hin. Und er kam zu demResümee: "Wir werden die Fragen im Verfahren klären und eineentsprechende Entscheidung herbeiführen." Also konnten wir damitrechnen, dass die Regierung einen Entwurf zur Änderung desLandesplanungsgesetzes vorlegt. Und zwar mit einer Verlängerung desMoratoriums. Ein Regierungsentwurf wäre durch Ressortbeteiligung,Parlamentsinformation und Verbändeanhörung gegangen. Es gäbe eineBegründung und eine Abschätzungen der Auswirkungen. Dieses Verfahrensoll offensichtlich vermieden werden.Stattdessen musste jetzt flugs irgendwie die Verlängerung desMoratoriums in den Fraktionsentwurf eingefädelt werden. Das ist einVerfahren aus der parlamentarischen Trickkiste! Der Großteil desEntwurfes besteht aus Anpassungen an das geänderte Raumordnungsgesetzdes Bundes. Normalerweise nicht unbedingt der Kern vonFraktionsgesetzen. Die erste inhaltliche Änderung finden wir in §4:"Landesplanungsbehörde ist die Ministerpräsidentin oder derMinisterpräsident des Landes Schleswig-Holstein".Das soll jetzt geändert werden in "Landesplanungsbehörde ist diefür Raumordnung und die Landesplanung zuständige obersteLandesbehörde". Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 1960 legt derMinisterpräsident Kai-Uwe von Hassel den Entwurf für ein Gesetz überdie Landesplanung vor. Seit dem ist die Landesplanung in derVerantwortung der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten.Dass Sie sich diese Verantwortung für die Weichenstellung der Zukunftdurch einen Antrag der regierungstragenden Fraktion aus der Handnehmen lassen, ist mehr als unverständlich. Das zeugt nicht vonVertrauen, von Weitsicht und Gestaltungswillen.Die Organisation des Landesplanungsrats hingegen soll nichtgeändert werden. Den Vorsitz behält der Ministerpräsident. Wie passtdas zusammen? Tatsache ist, dass das Innenministerium zwar imDezember des letzten Jahres um die Benennung der Mitglieder imLandesplanungsrat gebeten hat, aber eine Berufung immer noch nichterfolgt ist! Und das bei einem Gremium, das mindestens zweimaljährlich zusammentreten soll. Das zeugt nicht von Respekt vor demGesetz! In dem vorliegenden Entwurf geht es auch um eine Verkürzungund Umstellung der Beteiligungsverfahren! Da soll während derlaufenden Neuaufstellung der Regionalpläne und der TeilregionalpläneWind das Verfahren auf Kosten der Bürgerbeteiligung gestrafft werden!2014 hat die Küstenkoalition mit der Änderung desLandesplanungsgesetztes die digitale Beteiligung ermöglicht. Dass daseine richtige Entscheidung war, zeigt das Ergebnis der erstenEntwurfsauslegung zur Windenergie. 2/3 der Stellungnahmen sind überdas Online-Tool eingegangen! Aber eben nur 2/3. Rund 2200 Anregungenund Hinweise sind in Papierform eingegangen. Das heißt für mich, dasswir beides brauchen: analog und digital. Die mit der Gesetzesänderungvorgesehene Beschränkung der Auslegung auf die Kreise und kreisfreienStädte ist unverantwortlich. Das ist fatal, denn die aktuelleTeilfortschreibung der Regionalpläne zum Thema Wind betrifft geradedie Menschen in den ländlichen Räumen. Und dort soll auf dieAuslegung der Planentwürfe verzichtet werden? Damit werden alle, diekeine "Digital Natives sind, die keinen leistungsstarkeBreitbandversorgung haben oder über die erforderliche technischeAusstattung verfügen ausgeschlossen. So kann eine Beteiligung derBürgerinnen und Bürger am Ausbau der Windenergie nicht gelingen! Esmuss auch weiterhin sichergestellt sein, dass sich Bürgerinnen undBürger wohnortnah und barrierefrei über die Planungen informierenkönnen! Hier spart das Land ein paar Druckkosten zulasten derBetroffenen. Das sollte wohl nicht vor der Kommunalwahl an die großeGlocke gehängt werden.Jetzt wissen wir auch, warum die Fraktionen jetzt und nicht dieRegierung rechtzeitig mit dem Gesetzesentwurf um die Ecke kommen.Wenn es gelingen soll, das Wahlversprechen der größeren Abstände zurWohnbebauung einzuhalten, ohne das Klimaziel in Frage zu stellen,dann muss an anderen Stellen gravierend von den vorliegenden Plänenabgewichen werden. Dazu muss der Kriterienkatalog geändert werden.Auch hier haben die Menschen in Schleswig-Holstein ein Recht zuwissen, wer die Zeche bezahlen soll, welche Schutzgüter über Bordgeworfen werden.Geheimniskrämerei bis nach der Kommunalwahl? Ich fordere Sie auf,legen Sie die Karten auf den Tisch. Die Energiewende kann nurgelingen, wenn die Menschen ehrlich beteiligt werden, wenn sie wissenworan sie sind!