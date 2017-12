Kirkland Lake Gold: Kaufkurse voraus!

Liebe Leser,

in den aktuellen Kursentwicklungen der Aktien der Goldminen spiegelt sich die positive Entwicklung des Goldpreises in den letzten Wochen wider. Dieser konnte im Dezember im Anschluss an die Zinserhöhung der US-Notenbank wieder anziehen. Seitdem entwickeln sich auch die Aktien der Goldminen positiv. Dies gilt auch für die Aktie von Kirkland Lake Gold. Der Goldproduzent hat die höchste Gewichtung im Best of Gold Miners Index und wird aus diesem Grund nicht nur von den Goldbugs engmaschig beobachtet. Seit dem Zinsentscheid der US-Notenbank entwickelt sich die Aktie sehr positiv und steht kurz vor einem Kaufsignal.

Besonders ansprechend aus Sicht der Käufer ist, dass es der Aktie in den letzten Tagen gelang, im Vergleich zu Gold und zu den anderen Goldminen eine relative Stärke aufzubauen. Im Gegensatz zu anderen Goldproduzenten wurde der Kurs von Kirkland Lake Gold im Dezember nicht auf ein neues Verlaufstief zurückgeworfen, denn die Aktie stabilisierte sich bereits deutlich oberhalb ihrer zuletzt erreichten Tiefstände.

Es winkt ein kräftiges Kaufsignal

Im Chart bildete sich eine Hammerkerze mit langem unteren Schatten. Nun könnte ein aussagekräftiges Kaufsignal unmittelbar bevorstehen. Entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass die Marke von 15 US-Dollar, an der die Aktie in den vergangenen Monaten wiederholt scheiterte, endlich überwunden werden kann. Die Chancen dazu stehen nicht schlecht.

Achten sollten die Anleger auf den Schlusskurs in dieser Woche. Sollte es der Aktie gelingen, Woche, Monat und Jahr oberhalb von 15,25 US-Dollar zu beenden, dürfte das dem Kurs im neuen Jahr deutlich Auftrieb geben, denn der wichtige horizontale Widerstand wäre überwunden. Anschließend sind weitere Kursgewinne bis in den Bereich von rund 18,00 US-Dollar möglich.

Gefährdet wird das Aufwärtsszenario jedoch, wenn der Kurs erneut unter 13,05 US-Dollar zurückfallen sollte. In diesem Fall hätte sich das aktuell recht ansprechende Chartbild wieder merklich eingetrübt.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.