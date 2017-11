Kirkland & Ellis Partner Mario Mancuso veröffentlicht 'A Dealmaker's Guide to CFIUS'

Washington (ots/PRNewswire) - Mario Mancuso, P.C. (https://www.kirkland.com/sitecontent.cfm?contentID=220&itemID=11590), Partner beiKirkland & Ellis und Leiter der International Trade and NationalSecurity Practice in der Kanzlei, hat heute die 2017-Ausgabe seinesTitels "A Dealmaker's Guide to CFIUS" (Leitfaden für Dealmaker rundum das Thema CFIUS) veröffentlicht.Angesichts mehrerer öffentlichkeitswirksam gescheiterterTransaktionen, wie z. B. der Akquisition der Lattice SemiconductorCorporation durch einen chinesischen Investor (https://www.kirkland.com/siteFiles/Publications/Bloomberg%20Corporate%20Law%20and%20Accountability%20Report%20(CFIUS%20After%20Lattice_Mancuso_Hague)%20Sept%202017.pdf), zielt das Buch darauf ab, klare, prägnante Antworten aufbestimmte, häufig von Gremien, Investoren und Bankern im Zusammenhangmit dem CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States,ein ressortübergreifender Ausschuss der US-Regierung zur Kontrollevon Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten) gestellteFragen zu geben.Folgende Themen werden behandelt:- In welcher Form kann das CFIUS für Private Equity-Sponsoren in denUSA relevant sein;- Wie bewertet das CFIUS das nationale Sicherheitsrisikoprofil einerbestimmten Transaktion;- Wie geht der Überprüfungsprozess durch das CFIUS vonstatten;- Wie lassen sich strategische und taktische Überlegungen fürspezifische Transaktionen einbeziehen; und- Sich 2017 neu abzeichnende Themen in den CFIUS-Reviews, dieAuswirkungen auf die Durchführbarkeit, Sicherheit und den Zeitplander Verträge haben können.Das im klaren Frage-Antwort-Format geschriebene Buch ist keinewissenschaftliche Abhandlung, sondern eine praktische Ressource fürFührungskräfte, die von einem ehemaligen CFIUS-Entscheidungsträger,hochrangigen Pentagon-Beamten und Gesellschaftsrechtler verfasstwurde, der regelmäßig Gremien und Investoren zu CFIUS undInternational Risk berät und routinemäßig vor dem CFIUS für Mandantentätig ist."Das CFIUS gewinnt zunehmend branchen- undtransaktionsübergreifende Bedeutung", erklärt Hr. Mancuso. "Natürlichhat jede Transaktion ihre eigenen Besonderheiten, aber mein Ziel fürdiesen Leitfaden ist es, Käufern, Verkäufern und andereninteressierten Parteien zu helfen, den M&A-Prozess mit Blick auf dasCFIUS strategisch und taktisch zu durchdenken".Um ein elektronisches Exemplar des Titels zu erhalten, besuchenSie bitte die dedizierte Webseite unter: www.kirkland.com/cfiusbook.Sie können uns auch auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/kirkland-&-ellis-llp/) und aufTwitter unter @Kirkland_Ellis folgen, um Updates zu erhalten.Informationen zu Mario Mancuso, P.C.Mario Mancuso, P.C. führt die International Trade & NationalSecurity Practice von Kirkland & Ellis LLP. Mario leitete vormals alsUnterstaatssekretär das Bureau of Industry and Security (BIS) imHandelsministerium der Vereinigten Staaten und war als hochrangigerBeamter des Verteidigungsministeriums und als Militäroffizier tätig.Informationen zu Kirkland & EllisKirkland & Ellis LLP (www.kirkland.com) ist eine globaleAnwaltskanzlei mit mehr als 2.000 Rechtsanwälten, die Mandanten imBereich des internationalen Handels und der nationalen Sicherheit, inPrivate Equity/M&A und anderen komplexen Unternehmenstransaktionen,Umstrukturierungen, Steuer-, Prozess- und Streitbeilegungs-bzw.Schiedsverfahren sowie im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzesvertreten. Die Kanzlei verfügt über 13 Büros weltweit: Washington,D.C., Peking, Boston, Chicago, Hongkong, Houston, London, LosAngeles, München, New York, Palo Alto, San Francisco und Shanghai.Pressekontakt:Olivia Clarke+1 (312) 862-2461olivia.clarke@kirkland.comoder Kate Slaasted+1 (312) 862-2890kate.slaasted@kirkland.comOriginal-Content von: Kirkland & Ellis LLP, übermittelt durch news aktuell