Kirchliche Sendungen am Wochenende 3./4. August 2019 im Ersten

München (ots) - "Das Wort zum Sonntag" spricht am Samstag, 3.August 2019, um 23:35 Uhr, Pfarrerin Stefanie Schardien aus Fürth.Ihr Thema: Nicht wegfahren Fast alle Deutschen verreisen im Urlaub.Und der Rest? Kann nicht und muss sich oft mitleidige Sätze anhörenwie: "Man kann ja auch zuhause schöne Ferien verbringen." Doch aufeinmal gibt es viele Menschen, die freiwillig die schönsten Wochendes Jahres nicht mehr in der Ferne verbringen. Über das christlicheGebot zu ruhen und den Urlaub spricht Pfarrerin Stefanie Schardienaus Fürth in ihrem aktuellen Wort zum Sonntag. Die "Wort zumSonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder alsVideo-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der Mediathekdes Ersten angesehen werden. Redaktion: Sabine Rauh (BR)"Leben nach dem Koma - Die Geschichte von Heike und Stefan" istdas Thema der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 4. August 2019,um 17:30 Uhr"Auf einmal ist gar nichts mehr, wie es mal war" - diese Erfahrungmacht Heike, als ihr Lebensgefährte Stefan nach einem Motorradunfallins Wachkoma fällt. Der Mann, den sie liebt und der sie ständig zumLachen brachte, ist bewusstlos, obwohl er die Augen geöffnet hat.Bewegungsunfähig sitzt er in einem Pflegerollstuhl und muss künstlichernährt werden. Heike trifft die Entscheidung, Stefan zu Hause zupflegen. Obwohl die Ärzte ihr nicht viel Hoffnung machen, setzt siealles daran, dass er aus dem Koma erwacht und zu ihr zurückkommt. Fürdie Pflege zahlt sie einen hohen Preis: Sie kann Stefan fast niealleine lassen, muss auch nachts seine Katheter wechseln. Schlimmerwiegt aber für Heike, dass sie für ihre drei Söhne kaum noch Zeithat. Trotzdem gibt sie nicht auf. Vor welche Herausforderungen stelltdie moderne Medizin heute Familien, wenn sie zwar das Überlebensichert, die Angehörigen aber danach weitgehend mit der Pflegealleine gelassen werden? Stefan erlangt schließlich das Bewusstseinzurück und macht winzige Fortschritte. Doch Heike weiß, dass er einPflegefall bleiben wird. Trotz eines Rückschlags hält die gesamteFamilie auch Jahre nach dem Unfall weiter zusammen. Ein Film vonKristin Raabe Redaktion: Claudia Heiss (WDR)Im Internet: DasErste.de/echtesleben