Kirchliche Sendungen am Wochenende 2./3. November 2019 im Ersten

München (ots) - In ihrem "Wort zum Sonntag", am Samstag, 2. November 2019, um23:50 Uhr formuliert Lissy Eichert aus Berlin Gedanken zum Fest Allerseelen.Es war dieser Moment am offenen Grab. Der Sarg des Verstorbenen war in die Grubehinabgelassen worden. Es hieß Abschied nehmen. Als Erste trat die Witwe ansGrab. Blickte nach unten, in dieses Erdloch. Und sagte: "Hier ist er nicht!" IhrMann ist nicht hier, nicht in dieser Grube. Ja, wenn er nicht hier ist, wo ister dann?Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oderals Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der ARD-Mediathekangesehen werden.Redaktion: Manfred Suttinger (rbb)"Ist die Mauer wirklich weg?" - Jutta Neuperts Film aus der Reihe "Echtes Leben"zeigt deutsch-deutsche Grenzgeschichten, am Sonntag, 3. November 2019, um 17:30Uhr.Grenzern war die revolutionäre Landkommune zu DDR-Zeiten eine permanenteProvokation. Nach dem Fall der Mauer zogen auch zwei Schwestern aus Thüringenauf den Hof. Ihre Familiengeschichte ist tragisch: Nur wenige Wochen vor derpolitischen Wende durften Steffi und Kathi mit ihren Eltern ausreisen, doch nurmit einem Minimum ihrer Habe. Nur den Töchtern ist es gelungen, optimistisch neuanzufangen. Für einen Teil der Familie ist das Ossi-Wessi-Denken noch nichtGeschichte. Auch Thomas Freytag ist ernüchtert. Er war engagierter Ost-Pfarrerin der thüringischen Kirchgemeinde Sachsenbrunn. Doch 30 Jahre nach demMauerfall ist die Rolle der Kirche nur noch marginal. Im Café auf dem Wildbergorganisiert Pfarrer Freytag jetzt Kulturprogramme. Auch wenn diedeutsch-deutsche Grenze nicht mehr sichtbar ist, in vielen Köpfen steht sienoch.Redaktion: Elisabeth Möst (BR)Im Internet: DasErste.de/echteslebenPressekontakt:Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell