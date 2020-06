Kirchliche Sendungen am Wochenende 27./28. Juni 2020 im Ersten (FOTO)

München (ots) - "Das Wort zum Sonntag", am Samstag, 27. Juni 2020, um 23:35 Uhr, spricht Lissy Eichert aus Berlin. Ihr Thema: Mit Gott durch die Krise. "Wenn unsere Gesellschaft gerechter, sozialer, menschenfreundlicher werden soll, müssen wir Neues wagen, neue Wege gehen. Angst brauchen wir nicht zu haben. Denn Gott kommt uns entgegen. Auf Augenhöhe. Und bleibt bei uns".Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der ARD-Mediathek angesehen werden. Redaktion: Manfred Suttinger (rbb)"Jimmy Hartwig ¬ Liegenbleiben ist keine Option" Der Film von Stefan Panzner in der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 28. Juni 2020, um 17:30 UhrJimmy Hartwig war viele Jahre erfolgreicher Profi-Fußballer, zuerst beim TSV 1860, dann beim HSV und in der Nationalmannschaft. Doch der Erfolg ist ihm nicht in die Wiege gelegt. Er wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Sein Vater, ein US-amerikanischer GI, wird vom Großvater wegen seiner Hautfarbe abgelehnt. Jimmy wächst also ohne Vater auf, ist farbig, unehelich und arm. Nur beim Fußballspielen erlebt er Anerkennung. Dort wird er schließlich entdeckt und macht seinen Weg bis in die deutsche Nationalmannschaft. Als sein Stern zu sinken beginnt und Verletzungen seine Fußball-Karriere schließlich beenden, fällt er in ein tiefes Loch. Am Ende steht er mit einer gescheiterten Ehe, psychischen Problemen und einem Berg Schulden da. Gerade als es wieder bergauf geht, wirft ihn eine Krebserkrankung aus der Bahn. Doch er kämpft sich zurück ins Leben, entdeckt seine Leidenschaft für die Schauspielerei, findet eine neue Liebe und engagiert sich heute unter anderem als Integrationsbotschafter des DFB im Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus. Redaktion: Christiane von Hahn, Andrea Kammhuber (BR) Im Internet: DasErste.de/echteslebenPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFotos unter www.ard-foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4634328OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell