Kirchliche Sendungen am Wochenende 27./28. Juli 2019 im Ersten

München (ots) - "Das Wort zum Sonntag", am Samstag, 27. Juli 2019,um 23:45 Uhr, spricht Gereon Alter aus Essen. Sein Thema: Zu denSternen! Mit dem neuen Wettlauf ins All - zum Mond und zum Mars -setzt sich der Essener Pfarrer Gereon Alter in seinem nächsten "Wortzum Sonntag" auseinander. "Sind die Sterne, nach denen wir greifen,die richtigen Sterne?" fragt er. Oder müssten wir unsere Begeisterungund Energie nicht auch noch auf einen ganz anderen Stern richten?Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wortnachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00Uhr in der Mediathek des Ersten angesehen werden. Redaktion: MarkusSchall (WDR)"Eltern in der Krise - Leben mit einem behinderten Kind" in derSendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 28. Juli 2019, um 17:30 UhrPaare, die ein behindertes Kind bekommen, stehen vor riesigenHerausforderungen. Sie müssen mit dem Schock, der Trauer und derAngst um ihr Kind umgehen, müssen es schaffen, ihren Alltag rund umdie Pflege und die medizinische Versorgung ihres Kindes zuorganisieren. Dabei als Paar nicht auf der Strecke zu bleiben, istenorm schwer. Manchen gelingt es, anderen nicht. Auch eine tiefeKrise, wie sie die beiden Paare des Films trifft, muss nicht das Endebedeuten. "Wir haben uns zerfleischt!" So beschreiben Julia und ihrMann Danielo die Zeit nach der Geburt ihres Sohnes Arvid. Er kommtvor vier Jahren quasi tot zur Welt, muss wiederbelebt werden, bleibtschwer mehrfachbehindert. Das Leben des Paares steht auf dem Kopf.Vorher waren sie ein harmonisches Paar, jetzt streiten sie sich wegenNichtigkeiten. Ihre Nerven liegen blank: "Wir waren nur nochEinzelkämpfer und hielten nicht mehr zusammen." Doch heute leben siewieder ein glückliches Miteinander, haben ein weiteres Kind bekommenund sogar im letzten Jahr geheiratet. Wie konnten sie ihre tiefeKrise überwinden? Was hat ihnen geholfen, mit dem Schicksalsschlagund den Mühen des Alltags umzugehen? Auch Rosa, die Tochter vonBettina und Falco, ist aufgrund eines genetischen Defekts starkeingeschränkt. Das Hoffen und Bangen und die sich einstellendeErkenntnis, dass dies so bleiben wird, belastet die Beziehung sehr.Bettina fühlt sich mit den täglichen Aufgaben rund um Therapien,Arztbesuche, Krankenkassenanträgen oft allein gelassen. Falco istberuflich viel unterwegs. Das Streiten nimmt überhand. Als Bettinasich von ihm trennt, kann Falco nicht fassen, dass sie die Beziehungaufgibt. Der Film von Tabea Hosche begleitet die beiden während ihrerTrennung. Wie regeln sie nun den Alltag? Welche besonderenHerausforderungen bringt eine Trennung mit einem behinderten Kind mitsich? Gibt es auch Lebensbereiche, in denen es durch die Trennungbesser läuft? Redaktion: Susanne Sturm (MDR)Pressekontakt:Agnes Toellner,Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell