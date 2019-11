Kirchliche Sendungen am Wochenende 23./24. November 2019 im Ersten

München (ots) - "Das Wort zum Sonntag" / "Echtes Leben" "Das Wort zum Sonntag"am 23. November 2019, um 23:45 Uhr spricht Benedikt Welter aus Saarbrücken. SeinThema zum Totensonntag: "Am Ende ein Hoffnungsbild" Der November ist geprägt voneinem kollektiven und gemeinschaftlichen Totengedenken. Für Christen ist derNovember auch ein Hoffnungsmonat. Davon ist Dechant Benedikt Welter im "Wort zumSonntag" überzeugt: Denn er glaubt an den Gott, der allen Menschen Heimat seinwill. Ewige Heimat. Und Ewiges Leben.Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oderals Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der Mediathek desErsten angesehen werden. Redaktion: Barbara Lessel-Waschbüsch (SR)"Himmelsstürmer - woran Astronauten glauben" ist Thema der Sendereihe "EchtesLeben" am Sonntag, 24. November 2019, um 17:30 UhrAstronauten fliegen in den Himmel. Wie wirkt sich das aus auf ihre Einstellungzu "Gott und der Welt"? Verändert sich der Blick auf die Welt durch den Ausflugins All? Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltall, wurde oft mit dem Satzzitiert "Ich war im All und habe Gott nicht gefunden". Inzwischen weiß man, dassdas Zitat ihm wohl in der damaligen UdSSR zu Propaganda-Zwecken in den Mundgelegt wurde. Matthias Maurer wird der nächste Deutsche auf der InternationalenRaumstation "ISS" sein. Derzeit trainiert er intensiv für dieselebensgefährliche Mission im All. Der 47-jährige Materialwissenschaftler aus demSaarland ist ein Pragmatiker und will im Weltraum erkunden, wie Leben entstehenkann. Mit dem Tod ist er schon im Zivildienst als Rettungssanitäter in Berührunggekommen. Aber spielen Glaube und Religion bei seiner Vorbereitung auf den Flugins All überhaupt eine Rolle? Mit den unendlichen Weiten kennt sich AlexanderGerst gut aus. Schon zwei Mal ist er zur internationalen Raumstation "ISS"geflogen; 2018 sogar als erster deutscher Kommandant. Als "Astro-Alex"apostrophiert wurde er zum Medienstar und löste so etwas wie einen Weltraum-Hypeaus. Multimedial setzte er den Erdball geschickt in Szene - und wirbt für mehrUmweltbewusstsein. "Eines der wichtigsten Dinge, die sich dort oben verändern,ist der Blickwinkel hinunterzuschauen auf die Erde als Ganzes. Ich denke nicht,dass wir uns als Menschen insgesamt verändern, unseren Charakter, aber diePerspektive ändert sich schon ganz deutlich." Physik-Professor Reinhold Ewaldvon der Universität Stuttgart war im Jahr 1997 als Astronaut fast drei Wochenauf der russischen Raumstation "Mir". Er hat einen Brand auf der Raumstation,akute Lebensgefahr und die Rettung erlebt. Er betrachtet Religion undNaturwissenschaft als zwei getrennte Bereiche. Den Glauben an Gott schließt dasfür ihn aber nicht aus. Ein Film von Lars Ohlinger Redaktion: UrsulaThilmany-Johannsen (SR) Im Internet: DasErste.de/echteslebenPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4446279OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell