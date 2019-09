Kirchliche Sendungen am Wochenende 21./22. September 2019

München (ots) - "Das Wort zum Sonntag" am Samstag, 21. September2019, um 23:35 Uhr, spricht Pastorin Annette Behnken, Loccum. IhrThema: Raushalten! Nicht einmischen! Kirche hat in der Politik nichtszu suchen. Keine Flüchtlingsrettung, keine Klimademonstrationen -einfach raushalten. Ist Glauben reine Privatsache? Darüber sprichtPastorin Annette Behnken aus Loccum in ihrem "Wort zum Sonntag". Die"Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wortnachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00Uhr in der Mediathek des Ersten angesehen werden."Mit Gott gegen die Mafia?" ist das Thema in der Sendereihe"Echtes Leben" am Sonntag, 22. September 2019, um 17:30 Uhr Die"Madonna der Mafia" steht im kalabrischen Polsi. Jedes Jahr am 2.September pilgern Tausende Mitglieder der mächtigsten Mafia der Weltdorthin, um ihre Madonna anzubeten. Polsi ist also vor allem eines:traditioneller Ort der `Ndrangheta. Hier regeln die Bosse inHinterzimmern die Hierarchie der Verbrecherorganisation, währenddraußen Feiern und Prozession im Namen der Mutter Gottes laufen. Dochmittlerweile hat die Kirche der Mafia die Stirn geboten - Don ToninoSaraco ist verantwortlich für den Wallfahrtsort Polsi und er treibtReformen an: Polsi soll wieder den Gläubigen gehören und nicht denMafiosi. Als er die Gemeinde übernommen hat, feierte man ihn als den"Anti-Mafia-Priester", doch der ist er nicht, sagt Don Tonino. Erwill ein Priester sein, der gegen das Böse ist. Kann der Kampf gegendie Mafia überhaupt allein mit Gottes Hilfe gelingen? PapstFranziskus hat bei seinem Besuch in Kalabrien 2014 die Priesteraufgefordert, Mafiosi zu exkommunizieren. Hat Don Tonino die Chuzpeund das Gottvertrauen, den Kriminellen die Stirn zu bieten? Wieschnell wird "Mann" dort Teil des Systems? Don Toninos Vorgänger, DonPino Strangio, kommt aus San Luca, dem Ort, der seit den brutalenMorden vor einer Pizzeria in Duisburg weltweite Bekanntheit erlangte.Der Pfarrer schien stets Hirte aller Schafe gewesen zu sein - ihmwird eine Verbindung zur Mafia nachgesagt, noch immer wird gegen ihnermittelt. Er streitet das bis heute ab. Wer sich mit der Mafiaanlegt, der riskiert sein Leben. So gläubig die Mafiosi sein wollen,so wichtig ihnen christliche Riten sind, so sehr sie die Nähe zurKirche suchen, so rigoros gehen sie auch gegen all jene vor, die sichihnen in den Weg stellen - auch gegen Kirchenmänner und -frauen, dasweiß auch Don Tonino. Die Liste ermordeter Priester und Schwesternist lang. Auf einer Reise durch Kalabrien begleitet Ellen Trapp denkatholischen Priester Don Tonino Saraco bei seiner Arbeit. DieseArbeit ist gefährlich, Don Tonino Saraco weiß, er riskiert immerwieder sein Leben. Die barocke Wallfahrt der Mafiosi nach Polsi musser hinnehmen, ohne sie gut zu finden.Im Internet: DasErste.de/echteslebenPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell