Kirchliche Sendungen am Wochenende 18./19. Januar 2020 im Ersten

München (ots) - "Das Wort zum Sonntag" am Samstag, 18. Januar 2020, um 23:35 Uhrspricht Christian Rommert aus Bochum. Sein Thema: Unworte Wenn ich einmal zu oftfliege, bin ich dann ein "Klimasünder"? Wenn ich auf Flugreisen wegen der CO2Belastung verzichte, ist das dann "Klimahysterie"? Aktivisten aller Seitenbeschimpfen sich gegenseitig. Darauf weist die Wahl von "Klimahysterie" zumUnwort des Jahres hin. Doch unser Ringen über den Erhalt der Schöpfung Gottesbraucht etwas anderes. Darüber spricht Pastor Christian Rommert in seinemaktuellen "Wort zum Sonntag".Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oderals Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der Mediathek desErsten angesehen werden. Redaktion: Markus Schall (WDR)"Kleiner Wohnen! - Neuanfang in der Rente" in der Sendereihe "Echtes Leben" amSonntag, 19. Januar 2020, um 17:30 UhrVon 280 auf 15 Quadratmeter: Das ist der Plan von Antonie Neumann (67). Nach 40glücklichen Jahren in ihrem großen Haus mit Garten und möchte sie sichverkleinern: Bis Ende des Jahres will sie in ein winziges Tiny House ziehen:"Wozu den ganzen Raum für mich allein jetzt? Ich will mich verkleinern bevor dasHaus, das ich so liebe, für mich zur Belastung wird. Ich merke, dass meineEnergie nachlässt. Ich bin jetzt noch fit und habe noch die Kraft, mich von alldem, was mich bisher begleitet hat, zu trennen - um alles jetzt loszulassen,bevor ich es muss. Und in einem 15-Quadratmeter-Tiny-House brauche ich mich umwenig zu kümmern!" Auch Renate Fust (68) möchte aus ihrer Wohnung raus. Siesucht einen Platz in einer 65-plus-Wohngemeinschaft: "Die Hälfte meiner Rentegeht für die Miete drauf. So bleibt mir kein Geld übrig für Urlaub, für Notfälleoder um mich ein Minimum zu verwöhnen. Außerdem belastet mich das Alleinlebenvon Tag zu Tag mehr. Ich vermisse Gemeinschaft, Austausch und Geborgenheit".Renate Fust macht sich auf die Suche nach einer WG und wird fündig. In derAlters-WG von Karl-Heinz Eberhardt (70) und Ingrid Callies (79) ist ein Zimmerfrei geworden, sie suchen eine neue Mitbewohnerin. Werden die Dreizusammenfinden? Ist es möglich, im Alter, auf all das zu verzichten, was man einganzes Leben lang liebgewonnen hat? Das bedeutet, nicht nur Möbel, Kleider undWohnraum loslassen, sondern womöglich auch Vorlieben und Eigenheiten. Wietolerant kann und will man noch sein mit 65 plus. Ein Film von Antonella BertaRedaktion: Susanne Bausch (SWR) Im Internet: DasErste.de/echtesleben