Kirchliche Sendungen am Wochenende 15./16. Februar 2020 im Ersten

München (ots) - "Das Wort zum Sonntag" spricht am Samstag, 15. Februar 2020, um23:50 Uhr, Pastorin Annette Behnken aus Loccum. Ihr Thema: Liebe ist... ....sooo unterschiedlich! Kinder lieben Eltern, Eltern lieben Kinder. Fans liebenIhren Verein. Menschen lieben ihre Haustiere oder Autos. Wie die tiefsteErfahrung, die Menschen machen können, aber auch ganz anders aussehen kann,darüber spricht Pastorin Annette Behnken in ihrem aktuellen "Wort zum Sonntag".Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oderals Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der Mediathek desErsten angesehen werden. Redaktion: Eberhard Kügler (NDR)"Weg von der Straße - Manuela und die obdachlosen Jugendlichen." Das ist dasThema der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 16. Februar 2020, um 17:30 Uhr.Kurz vor neun Uhr abends: Sozialarbeiterin Manuela Grötschel öffnet die Tür derNotschlafstelle "Raum58" in Essen. Vor der Tür warten zwei Jugendliche - Manuelakennt sie noch nicht. Im Aufenthaltsraum am Esstisch versucht sie ins Gesprächzu kommen. Einer hat mehrere Tage draußen geschlafen - der Rücken tut ihm weh.Die Jugendlichen bekommen ein Bett für eine Nacht - fast bedingungslos. EinzigeRegeln: keine Waffen, keine Drogen, keine Gewalt. 37.000 junge Menschen leben inDeutschland ohne feste Unterkunft. Viele sind vollkommen aus dem Systemgefallen. Ein Teufelskreis: keine Wohnung, keine Arbeit, kein Geld. ManuelaGrötschel sagt: "Für die Jugendlichen, die richtig abgehängt wurden, ist derDruck enorm groß geworden. Die finden sich einfach in der Gesellschaft und inunserem Leben nicht wieder." Einer von ihnen ist Pinky. Der Junge mitblondierten Haaren und großen Ohrringen wühlt im Kleider-Spendenschrank nachneuen Schuhen. "Mit zwölf Jahren am Essener Hauptbahnhof, da wo die ganzenAlkoholiker waren und die ganzen harten Junkies abgehangen haben, und dieseMöchtegern-Coolen, da war ich halt immer bei. Bis ich dann irgendwann auf Drogengesagt habe zur Polizei: Nein, ich will nicht nach Hause." Jetzt will er nocheinmal einen Anlauf starten, einen Drogen-Entzug beginnen. "Eine eigene Wohnunghaben, eine Familie gründen, Kinder bekommen. Das wäre schon mein absoluterLebenstraum." Welche Chance haben die Straßenkinder, zurück in ein geregelteresLeben zu finden? Über zwei Jahre lang hat Patrick Stijhals für "Echtes Leben"die Jugendlichen der Notschlafstelle "Raum58" in Essen begleitet. Redaktion:Christiane Mausbach (WDR)