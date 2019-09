Kirchliche Sendungen am Wochenende 14./15. September 2019

München (ots) - "Das Wort zum Sonntag" am Samstag, 14. September2019, um 23:35 Uhr, spricht Benedikt Welter aus Saarbrücken. SeinThema: Du bist Gottes Kind ...Ein Nachtgespräch an der Hotelbar sorgt für Unruhe: immer wiederetikettieren Leute andere Leute. messen sie mit ihren Schablonen,bewerten sie... Da geht es um Ansehen und Würde. Es geht um dieeigenen Lebensgeschichten und ihre Deutung. Miteinander reden könntealles verändern.Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wortnachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach18:00Uhr in der Mediathek des Ersten angesehen werden. Redaktion: UrsulaThilmany-Johannsen (SR)"Essen retten - wie geht das?", diese Frage stellt der Autor undhr-Redakteur Philipp Engel in der Sendereihe "Echtes Leben" amSonntag, 15. September 2019, um 17:30 UhrDer abgelaufene Joghurt, ein trockenes Brot, zwei Äpfel mitDruckstellen - ein Drittel unserer Lebensmittel landet auf dem Müll.Vieles davon schafft es gar nicht erst zu uns Verbrauchern, etwa diekrumme Karotte oder die zu kleine Kartoffel. Diese Verschwendungallerdings kommt uns teuer zu stehen, und das nicht nur finanziell.Was kaum jemand weiß: Die Folgen für den Klimawandel und den Hungeram anderen Ende der Welt sind immens. Philipp Engel begibt sichdeshalb auf die Suche: Wie viele gut erhaltene Lebensmittel findet ermit einer Mülltaucherin nachts in Supermarkttonnen? Wie viele Kundenwürden das, was der Bauer sonst liegen lässt, doch kaufen? Wieschafft es die Kantine einer Versicherung, weitgehend ohne dieüblichen Lebensmittelabfälle zu kochen? Und vor allem: Was gehörtwirklich auf den Müll und was können wir alles noch bedenkenlosessen?Im Internet: DasErste.de/echteslebenPressekontakt:Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell