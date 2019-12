Kirchliche Sendungen am 21./22. Dezember 2019 im Ersten

München (ots) - "Das Wort zum Sonntag" spricht am 21. Dezember 2019, am Vorabenddes 4. Advents, um 23:50 Uhr Lissy Eichert aus Berlin. Ihr Thema: KlopfzeichenGottes Sie gehört in jedes Krippenspiel: die "Herbergssuche": Maria und Josefklopfen an Betlehems Türen. Doch keiner öffnet ihnen, und so wird Jesus im Stallgeboren. Damals wie heute will Gott zur Welt kommen. Deshalb klopft er immerwieder bei uns an. Über Klopfzeichen Gottes am Bahnhof Zoo spricht Lissy Eichertaus Berlin in ihrem "Wort zum Sonntag" am 21. Dezember. Die "Wort zumSonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder alsVideo-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der ARD-Mediathekangesehen werden. Redaktion: Manfred Suttinger (rbb)"Lieder zum Advent - Großes Mitspielkonzert aus der St. Agnes Kirche in Köln" amSonntag, 22. Dezember 2019, um 17:30 Uhr Musik verbindet - wenn Menschenzusammen singen und musizieren, geht ihnen das Herz auf! Seit vielen Jahren gibtes in der Adventszeit im Ersten die "Lieder zum Advent". Es ist ein gemeinsamesFernsehformat der evangelischen und der katholischen Kirche. In diesem Jahrkommt die Veranstaltung aus der Kölner St. Agnes Kirche. Weit über 1000Sängerinnen und Sänger, Musikerinnen und Musiker treffen sich und spielen dannerstmalig zusammen. Die Idee zu diesem großen Mitspielkonzert geht auf dasErzbistum Köln zurück, das seit vielen Jahren solche Konzerte organisiert.Musikalische Unterstützung kommt von der Kölner Kultband "Höhner" und den "LuckyKids". Besondere Gäste sind Mutter Beimer, alias Marie-Luise Marjan aus derTV-Serie "Lindenstraße", und die in Barbados aufgewachsene Popsängerin JudyBailey. Janus Fröhlich hat die musikalische Leitung, es moderiert Anna Planken.Redaktion: Christiane Mausbach (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4473969OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell