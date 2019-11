Kirchliche Sendungen im Advent, zu Weihnachten 2019 und Neujahr 2020 im Ersten

München (ots) -Sonntag, 1. Dezember 2019, um 10:00 UhrGottesdienst zur Eröffnung "Brot für die Welt" - Übertragung aus derChristkirche in RendsburgDer Gottesdienst am 1. Advent steht unter dem Motto "Hunger nachGerechtigkeit". Die Predigt hält der Bischof im Sprengel Schleswigund Holstein der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland,Gothart Magaard. Weitere Mitwirkende sind Heiko Naß, Landespastor desDiakonischen Werks Schleswig-Holstein, Martin Junge, Generalsekretärdes Lutherischen Weltbunds, Ann-Kathrein Gräning, FSJ´lerin imKirchenkreis Rendsburg-Eckernförde, sowie die Präsidentin von "Brotfür die Welt", Pfarrerin Cornelia Füllkrug-Weitzel. MinisterpräsidentDaniel Günther wirkt als Lektor mit. Yared Dibaba moderiert dieGespräche. Die Orgel spielt Kreiskantor Volker Lienhardt ausRendsburg. Der Jugendposaunenchor der Posaunenmission der Nordkircheund ein gemischter Projektchor unter der Leitung vonLandeskirchenmusikdirektor Hans-Jürgen Wulf beteiligen sich ebenfallsan der musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes.Redaktion: Eberhard Kügler (NDR)"Diesmal schenken wir uns nichts, oder?" ist die Frage in derSendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 8. Dezember 2019, um 17:30 UhrHier das Buch gekauft, da noch schnell den Gutschein besorgt, undparallel im Internet das Lieblingsparfüm bestellt: Schenken bedeutetfür viele einfach nur Stress. Gerade zu Weihnachten gleicht derBesuch in vielen Einkaufszentren einem Spießrutenlauf, langeSchlangen an den Kassen und Gedränge in den Gängen sindvorprogrammiert. Aber warum tun wir uns das überhaupt an? Vor allem,wenn es uns doch so sehr stresst? Sind keine Geschenke überhaupt eineAlternative? Und woher kommt er eigentlich, dieser Stress?Mitten im Geschehen trifft Philipp Engel auf Menschen, die sich schonlänger mit dem Thema "Schenken" beschäftigt haben. Dabei sucht erneben alternativen Geschenken auch Antworten auf die Fragen, was dasSchenken in uns auslöst und warum wir es tun, wenn wir docheigentlich alle genervt davon sind. Denn macht uns Schenken nichtauch irgendwie glücklich?Redaktion: Philipp Engel (hr)Lieder zum Advent - Großes Mitspielkonzert aus der St. Agnes Kirchein Köln"Moderation: Anna Plankenam Sonntag, 22. Dezember 2019, um 17:30 UhrMusik verbindet - wenn Menschen zusammen singen und musizieren, gehtihnen das Herz auf! Seit vielen Jahren gibt es in der Adventszeit imErsten die "Lieder zum Advent". Es ist ein gemeinsames Fernsehformatder evangelischen und der katholischen Kirche.In diesem Jahr kommt die Veranstaltung aus der Kölner St. AgnesKirche.Weit über 1000 Sängerinnen und Sänger, Musikerinnen und Musikertreffen sich und spielen dann erstmalig zusammen. Die Idee zu diesemgroßen Mitspielkonzert geht auf das Erzbistum Köln zurück, das seitvielen Jahren solche Konzerte organisiert.Musikalische Unterstützung kommt von der Kölner Kultband "Höhner" undden "Lucky Kids". Besondere Gäste sind Mutter Beimer, aliasMarie-Luise Marjan aus der TV-Serie "Lindenstraße", und die inBarbados aufgewachsene Popsängerin Judy Bailey.Janus Fröhlich hat die musikalische Leitung, es moderiert AnnaPlanken.Auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause an den Bildschirmenkönnen mitmachen. Noten zum Mitspielen und Mitsingen gibt es bereitsjetzt unter:https://www.erzbistum-koeln.de/thema/adventmitspielkonzert/texte-und-noten/Das Konzert selbst findet statt am Samstag, 7. Dezember.Redaktion: Christiane Mausbach (WDR)Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember 2019, um 16:15 Uhr"Evangelische Christvesper" - Übertragung aus der evangelischenKirche in Eichstetten am KaiserstuhlDie evangelische Kirche in Baden feiert am Heiligen Abend inEichstetten am Kaiserstuhl einen Weihnachtsgottesdienst unter demMotto "Friede auf Erden - für jeden Menschen guten Willens".Pfarrerin Ulrike Bruinings spricht in diesem Gottesdienst über denheutigen Mut zum Frieden mit drei Menschen, die ihn bewiesen haben.Wie in jedem Jahr wurde das "Friedenslicht" Anfang Dezember inBethlehem in der Geburtskirche entzündet. Pfadfinderinnen undPfadfinder bringen dieses Licht per Flugzeug zuerst nach Wien undweiter über Freiburg nach Eichstetten am Kaiserstuhl. Sie sorgendafür, dass - wie beim olympischen Feuer - die Flamme auf dem langenWeg nicht erlischt. Am Heiligen Abend kommt das "Friedenslichts ausBethlehem" in die Eichstetter Kirche und zu den Zuschauerinnen undZuschauern des Gottesdienstes im Ersten.Die Liturgie leiten Pfarrerin Ulrike Bruinings und Prädikant HansJakob Meißner. Die Predigt hält Ulrike Bruinings. Feierlich undfröhlich mit Klarinette, Gesang und Orgel gestalten der Musikverein,der Kirchenchor und Kinder aus Eichstetten diese Christvesper zumHeiligen Abend. Die Leitung für die Musik liegt bei Martin Schmidt,Samuel Schmitt und Fabian Kühn.Redaktion: Ute-Beatrix Giebel (SWR)Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember 2019, um 23:20 UhrKatholische Christmette - Übertragung aus der Pfarrkirche St. Jakobusin HünfeldZelebrant und Prediger des Gottesdienstes ist Pfarrer Peter Borta.Musikalisch wird der Gottesdienst mitgestaltet vom Vokalensemble St.Benedikt unter der Leitung von Regionalkantor Christopher Löbens. DieOrgel spielt Niklas Jahn.Die Pfarrkirche St. Jakobus wurde um 1200 erbaut und zu Ehren desApostels Jakobus des Älteren geweiht. Die einstmals im romanischenBaustil errichtete erste Stadtpfarrkirche musste 1506 einem Neubau ingotischem Stil weichen. Nur die beiden Untergeschosse des heutigenKirchturms und der Taufstein wurden aus der ersten Kirche übernommen.Im Zeitalter des Barock wurde die Kirche mit einem prächtigenHochaltar ausgestattet. Zum Ende des 19. Jahrhunderts erinnerten sichkunstverständige Pfarrer, Architekten und Bürger an die einstmals imgotischen Stil erbaute Pfarrkirche und ließen den ursprünglichenZustand wiederherstellen. Die barocke Ausstattung wurde entfernt unddrei neugotische Altäre wurden aufgestellt. Seit 1979 erklingt einemoderne Orgel mit 45 Registern und 2912 Pfeifen. Nach umfangreichenSanierungsarbeiten in 2009 erstrahlt die Kirche in neuem Glanz undist der ganze Stolz der Hünfelder Katholiken.Redaktion: Philipp Engel (hr)"Das Wort zum Sonntag", am Samstag, 28. Dezember 2019, um 23:45 Uhrspricht Pfarrer Wolfgang Beck aus Hildesheim.Silvester, Dienstag, 31. Dezember 2019, um 16:00 Uhr"Ökumenische Vesper zum Jahresabschluss" - Übertragung aus demPanorama am Zoo in HannoverDie ökumenische Vesper zum Jahresschluss steht unter dem Motto:Unsere wertvolle Erde. Der Gottesdienst findet statt im Panorama amZoo in Hannover.Der Künstler Yadegar Asisi hat hier ein Rundumbild gestaltet, das dieSchönheit der Natur Amazoniens zeigt. Im Gottesdienst kommenevangelische und katholische Jugendliche zu Wort, die sich bei"Fridays for Future" engagieren. Sie werden mit dem evangelischenBischof Ralf Meister (Hannover) und dem katholischen Bischof HeinerWilmer (Hildesheim) über die gemeinsame Verantwortung für dieBewahrung der Schöpfung sprechen.Redaktion: Eberhard Kügler (NDR)Neujahr, Mittwoch, 1. Januar 2020 "Das Wort zum Jahresbeginn" sprichtum 23:35 Uhr Benedikt Welter aus Saarbrücken.Pressekontakt:PressekontaktAgnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4452883OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell