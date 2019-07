Bonn (ots) - Die 27 deutschen (Erz-)Bistümer und die DeutscheBischofskonferenz veröffentlichen heute (19. Juli 2019) dieKirchenstatistik für das Jahr 2018. Die Katholiken machen inDeutschland 27,7 Prozent der Gesamtbevölkerung aus (23.002.128Kirchenmitglieder).Der Trend der vergangenen Jahre hält aufgrund vonStrukturveränderungen in den (Erz-)Bistümern an, sodass sich die Zahlder Pfarreien erneut verringert hat auf 10.045 (2017: 10.191).Insgesamt gibt es 13.285 Priester (2017: 13.560), davon sind 6.672Pfarrseelsorger (2017: 6.740). In den weiteren pastoralen Dienstengibt es 2018 3.327 Ständige Diakone (19 mehr als 2017), 3.273Pastoralassistenten/-referenten (weiblich: 1.495, männlich: 1.778 /insgesamt 35 mehr als 2017) und 4.537 Gemeindeassistenten/-referenten(weiblich: 3.558, männlich: 979 / insgesamt 20 weniger als 2017).Beim Sakramentenempfang hat die Zahl der kirchlichen Trauungen mit42.789 (2017: 42.523) leicht zugenommen. Bei den anderen Sakramentenist ein leichter Rückgang feststellbar. So liegen die Taufzahlen bei167.787 (2017: 169.751), die Zahl der Erstkommunionen bei 171.336(2017: 178.045) und die Zahl der Bestattungen bei 243.705 (2017:243.824). Die katholische Kirche musste im Jahr 2018 bei denEintritten und Wiederaufnahmen ebenfalls einen Verlust verzeichnen.So lag die Zahl der Eintritte bei 2.442 (2017: 2.647), die Zahl derWiederaufnahmen bei 6.303 (2017: 6.685). Die Zahl derKirchenaustritte ist in 2018 erheblich angestiegen: 216.078 Menschenhaben die katholische Kirche verlassen (2017: 167.504).Zur Statistik erklärt der Sekretär der DeutschenBischofskonferenz, Pater Dr. Hans Langendörfer SJ:"Die aktuelle Statistik ist besorgniserregend. An den Zahlen istnichts zu beschönigen, sie bestätigen einen Trend, der schon in denvergangenen Jahren prägend für die Kirche war. Gerade deshalb wollenwir umso selbstkritischer und konstruktiver mit den aktuellen Zahlenumgehen. Anfang Mai 2019 haben wir eine Studie publiziert, in der aufder Grundlage heutiger Gegebenheiten die Entwicklung derMitgliederzahlen bis zum Jahr 2060 prognostiziert wurde. Die hoheKirchenaustrittszahl 2018 bestätigt solche Prognosen. Wir bedauernes, wenn Menschen die katholische Kirche durch einen Austrittverlassen. Wir verstehen, wenn durch Entfremdungsprozesse oder einengroßen Vertrauensverlust Misstrauen entstanden ist undGlaubwürdigkeit verspielt wurde. In den Bistümern steht die großeFrage obenan, wie wir Menschen eine Lebenshoffnung und Perspektiveaus dem Glauben vermitteln und ihnen eine Beheimatung in der Kirchegeben können - auch jenen, die ausgetreten sind und vielleicht dochwieder das Gespräch suchen wollen. Dazu stehen wir bereit. AuchInitiativen wie Maria 2.0 zeigen uns, dass die Menschen sichVeränderungen in der Kirche wünschen. Der Synodale Weg, den wirgemeinsam gehen wollen, soll auch diese Kritik aufgreifen.Ich empfinde es als positives Zeichen, dass die kirchlichenTrauungen nach wie vor auf einem stabilen Niveau bleiben. Dennochzeigen die Zahlen der anderen Sakramentenspendungen, dass derAbwärtstrend nicht zu stoppen ist. Ich bin dankbar, dass vieleMitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pastoral und in dertheologischen Forschung nach Wegen suchen, die Sakramente alslebendige Quellen unseres Glaubens verständlich zu machen und zuvermitteln.Trotz der weiter geringeren Zahl der Priester kann die Kirche ihreSeelsorgeaufgabe in Deutschland erfüllen. Dazu tragen besonders dieweiteren Berufsgruppen bei, die neben dem Ehrenamt einen großenEinsatz in unseren Gemeinden leisten. Es ist ein gutes Zeichen, dassdie Zahl der Diakone, Gemeinde- und Pastoralreferenten stabil bleibtbeziehungsweise leicht ansteigt. Allen, die in der Seelsorge und imEhrenamt wirken, sei an dieser Stelle ein großer Dank gesagt, da dasindividuelle Engagement im statistischen Datenmaterial untergeht.Als Kirche in Deutschland stehen wir vor enormenHerausforderungen. Das Zweite Vatikanische Konzil fordert uns auf,'nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht desEvangeliums zu deuten. So kann sie dann in einer jeweils einerGeneration angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschennach dem Sinn des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens ...Antwort geben' (Gaudium et spes Nr. 4). Dazu mahnen uns auch dieaktuellen statistischen Zahlen. Vor allem wird es darum gehen, einenWandel zu vollziehen, der darauf hoffen lässt, dass verlorengegangene Glaubwürdigkeit und verspieltes Vertrauen zurückkehren.Ehrlichkeit und Transparenz, angemessene Antworten der Kirche auf dieFragen der Zeit, Veränderungsprozesse, die in der Kirche notwendigsind, sollen dazu helfen, das zu tun, was im Zentrum von Glaube undKirche steht: die Verkündigung des Evangeliums und das AngebotGottes, im Glauben dem Leben eine Orientierung zu geben."Pressekontakt:Kaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228-103 -214Fax: 0228-103 -254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deHerausgeberP. 