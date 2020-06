Kirchenaustritte: Eine letzte Warnung / Kommentar von Sigrun Rehm

Freiburg (ots) - Seit Jahren kehren immer mehr Menschen der katholischen und der evangelischen Kirche den Rücken. (...) Immer mehr Menschen fragen sich: "Was hat das, was die Kirche sagt und tut, denn noch mit mir zu tun?" Unverhoffte Antworten darauf gab es gerade in der Corona-Krise. Vielerorts entstanden ganz neue Formen religiösen Austauschs und Pfarrer berichteten, dass sich zu ihren Online-Gottesdiensten auch Menschen zuschalteten, die sie sehr lange nicht in der Kirche gesehen hatten. Offenbar vermochte der Glaube es plötzlich doch, Trost und Hoffnung zu geben, und viele Menschen hatten Freude, hier dabei zu sein. Die Statistik für das Jahr 2019 sollte als letzte Warnung verstanden werden, diese Chance zu nutzen. Wenn die begonnenen Reformen jetzt beherzt umgesetzt werden, ist es nicht zu spät. http://www.mehr.bz/khs179pPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4635886OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell