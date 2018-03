"Kirchen sind als Vermittler gefordert!"/Delegation des Rates der EKD ist aus dem Südlichen Afrika zurückgekehrt

Hannover (ots) - Eine Delegation des Rates der EvangelischenKirche in Deutschland (EKD) war vom 5. bis 15. März zu Gast inSüdafrika und Namibia. Die Reise diente dazu, mehr über diekirchliche, soziale und politische Situation in beiden Ländern zuerfahren. "In Südafrika", so der Vorsitzende des Rates der EKD,Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, "haben wir ein Land imAufbruch erlebt, dass die Lähmung durch Korruption sowie durchanhaltende Armut und extremer Ungleichheit in der Gesellschaftüberwinden möchte. In Namibia ringt man mit den unterschiedlichenDeutungen der Kolonialgeschichte und ihrer Konsequenzen für heute.Auch hier ist die Überwindung von Armut und Ungleichheit das zentraleThema."Mehrere kirchlich-soziale Projekte, die sich bereits seit mehrerenJahrzehnten der Armutsbekämpfung, Stadt- und Gemeinwesenentwicklungwidmen, waren Teil der beeindruckenden Begegnungen in beiden Ländern.Besuche der "Outreach Foundation" in Hillbrow (Johannesburg),"Tshwane Leadership Foundation" (Pretoria) sowie "iThembaLabantu"(Kapstadt), "Women on Farms" (Stellenbosch) und "Hephata"(Katutura/Windhoek) standen auf dem Programm. Dort bekam dieDelegation Einblicke in die starken sozialen Unterschiede innerhalbder Bevölkerung Südafrikas und Namibias, und in die damit verbundenenenormen Herausforderungen sowohl für die Kirchen als auch für dieNichtregierungsorganisationen und staatlichen Einrichtungen. Dieswurde auch in den Begegnungen mit den Kirchenbünden, demSüdafrikanischen Kirchenrat (SACC) sowie dem Vereinigten Kirchenratder Lutherischen Kirchen Namibias (UCC-NELC) und dem Kirchenrat vonNamibia (CCN) deutlich. Aber auch in den Gesprächen mit den dreiPartnerkirchen - Evangelisch-Lutherische Kirche im Südlichen Afrika(Natal-Transvaal) (ELKSA N-T), der Evangelisch-Lutherischen Kirche imSüdlichen Afrika (ELKSA Kap) und der Evangelisch-Lutherischen Kirchein Namibia/Deutsche evangelisch-lutherische Kirche in Namibia (ELKINDELK) - wurde davon berichtet.Weitere Themen der Gespräche waren- die Herausforderung von "State Capture" in Südafrika (Übernahmevon staatlichen Institutionen und öffentlichen Ämtern durchkorrupte Beamte, Geschäftsleute und Privatpersonen);- der Genozid an Herero, Damara und Nama (1904-1908) in Namibia;- die Rolle der Apartheid sowie- die öffentliche Rolle der Kirchen in den Versöhnungsprozessender Gesellschaften beider Länder.Die Delegation, die sich auch mit dem anglikanischen Erzbischofvon Kapstadt Thabo Magkoba sowie mit dem namibischen Minister undfrüheren lutherischen Bischof Zephania Kameeta getroffen hatte,erfuhr, dass eine ernstzunehmende Bedrohung von dem wachsendenPopulismus in beiden Ländern ausgehe. "Auch bei diesem Thema sind dieKirchen als Vermittler und Gesprächspartner im Südlichen Afrikagefordert", erklärte Bedford Strohm.Bei den zahlreichen ökumenischen Begegnungen war es der Delegationein wichtiges Anliegen, die transformativen Kräfte innerhalb derPartnerkirchen wahrzunehmen und ebenso von ihren missionarischen unddiakonischen Herausforderungen zu erfahren.Auch die Frage, in welcher Weise die EKD den Prozess der Öffnungder dortigen Partnerkirchen zur einheimischen Bevölkerung begleitenkann, spielte eine wichtige Rolle. Dabei ging es nicht zuletzt um dieFrage, wie die Kirche ihr geistliches Profil stärken kann. "Wirwollen kein Kulturclub, sondern ein Gottesclub sein", beschrieb einGemeindeglied die Ausrichtung der St. Martini-Gemeinde in Kapstadt.Die Delegation nahm dankbar die erfolgreichen Bemühungen derPartnerkirchen im Südlichen Afrika bei der Integration von Menschenmit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und bei derÜberwindung von Vorurteilen, aber auch in dem großensozialpolitischen Engagement wahr. Gerade dem SüdafrikanischenKirchenrat (SACC) kommt dabei eine besondere Rolle zu. Umso dankbarernahm die Delegation die Aufbruchsstimmung wahr, die dort herrscht."Der Besuch", so fasste Heinrich Bedford-Strohm die Eindrücke derDelegation zusammen, "hat eindrucksvoll deutlich gemacht, welchzentrale Rolle den Kirchen bei der Bewältigung der mit derGlobalisierung verbundenen Herausforderungen zukommt. Die Kirche istdurch ihre Gemeinden überall auf der Welt vor Ort tief verwurzelt.Gleichzeitig lebt sie in dem universalen Horizont des gemeinsamenGlaubens. Durch die engen Kontakte unter den Partnerkirchen kann sieweltweit Salz der Erde und Licht der Welt sein."Hannover, 15. März 2018Pressestelle der EKDKerstin KippPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell