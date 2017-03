Kirchen-Banken nicht konsequent beim Klimaschutz / Verbraucherzentrale Bremen veröffentlicht Übersicht zu Anlagekriterien bei Banken mit Nachhaltigkeitsstandards

Bremen (ots) - 14 Banken in Deutschland wenden bei ihrenEigenanlagen und der Kreditvergabe ethische sowie ökologischeKriterien an, darunter acht Kreditinstitute mit kirchlichen Wurzeln.Die Verbraucherzentale Bremen hat diese Banken im Hinblick auf eineAuswahl von Kriterien geprüft.- Sieben von acht kirchlichen Banken schließen Investitionen inErdöl und Kohle nicht konsequent aus- Für zwei Banken ist die Atomkraft kein Ausschlusskriterium- Drei Banken wenden alle untersuchten Ausschlusskriterien anDie gute Nachricht: Alle 14 untersuchten Banken schließen beiihren Geldgeschäften Unternehmen aus, die Arbeits- und Menschenrechteverletzen oder Kinderarbeit dulden. Die Kreditinstitute garantierenzudem, dass kein Geld in die Waffen- und Rüstungsbranche fließt.Beim Klimaschutz tun sich die kirchlichen Banken allerdingsschwer: Investitionen in die fossilen Energieträger Erdöl und Kohlewerden von sieben der acht kirchlichen Kreditinstitute nichtkonsequent ausgeschlossen. Insgesamt meiden nur vier der achtkirchlichen Geldinstitute Investitionen in Kohleförderung und-verarbeitung. Die Erdölförderung wenden lediglich zwei Banken alsAusschlusskriterium an."Die kirchlichen Banken haben bisher nur kleine Schritte inRichtung Klimaschutz gemacht", sagt Ulrike Brendel, Leiterin desProjekts "Gut fürs Geld, gut fürs Klima" bei der VerbraucherzentraleBremen. "Der Klimawandel ist eines der dringlichsten ökologischen undgesellschaftlichen Probleme, und fossile Energieträger gelten alseiner seiner größten Verursacher. Die kirchlichen Banken solltendaher schnell umfassende Ausschlusskriterien hierzu etablieren", soBrendel.Atomindustrie bei zwei Banken nicht tabuAuch bei anderen Kriterien zeigen sich deutliche Unterschiede: Soschließen zwei kirchliche Banken die Atomindustrie bei ihrenInvestitionen nicht aus. Industrielle Tierhaltung ist alsAusschlusskriterium nicht weit verbreitet: Nur vier Banken verzichtengrundsätzlich auf Investitionen in diese Branche, darunter findetsich keine kirchliche Bank.Drei Banken erfüllen alle von der Verbraucherzentrale Bremenuntersuchten Ausschlusskriterien für Eigenanlagen und Kreditvergabe:die GLS Bank, die Triodos Bank und die Umweltbank. Insgesamt wurdenneun ethisch-ökologische Ausschlusskriterien untersucht.Nachhaltige Banken fördern Soziales, Umwelt und KlimaschutzBei ethisch-ökologischen Bankgeschäften geht es nicht nur darum,kontroverse Branchen und Unternehmen auszuschließen. Wichtig istauch, dass besonders ökologische und soziale Geschäftsfelder durchgezielte Investitionen gefördert werden. Bei vielen untersuchtenBanken steht die Kreditvergabe in den Bereichen Bildung, Gesundheitund Pflege sowie Erneuerbare Energien im Mittelpunkt. ÖkologischesBauen und Energiesparmaßnahmen sind weitere Schwerpunkte desKreditgeschäfts. Bei den kirchlichen Banken wird zudem in kirchlicheund karikative Einrichtungen investiert.Die Übersicht macht für Verbraucher auf einen Blick deutlich,welche Banken die für sie wichtigen ethisch-ökologischen Kriterienerfüllen. Daneben bietet die Verbraucherzentrale Bremen mitMarktchecks zu den Konditionen von Girokonten und Sparanlagen beidiesen Banken weitere Orientierungshilfen.Eine detaillierte Übersicht der von Banken mitNachhaltigkeitsstandards angewendeten Anlagekriterien finden Siehier: www.verbraucherzentrale-bremen.de/mediabig/224538A.pdfGirokontenvergleich der Verbraucherzentrale Bremen zu Banken mitNachhaltigkeitsstandardswww.verbraucherzentrale-bremen.de/mediabig/243732A.pdfMarktübersicht "Klimafreundliche Sparanlagen"www.verbraucherzentrale-bremen.de/media218667A.pdfÜber das Projekt "Gut fürs Geld, gut fürs Klima"Das bundesweite Projekt "Gut fürs Geld, gut fürs Klima" derVerbraucherzentrale Bremen informiert über nachhaltige Geldanlage undAltersvorsorge. Die Verbraucherzentrale Bremen kooperiert dafür mitden Verbraucherzentralen Hamburg, Bayern, Baden-Württemberg,Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein. Gefördert wird "Gutfürs Geld, gut fürs Klima" vom Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Rahmen der NationalenKlimaschutzinitiative.Pressekontakt:Ulrike BrendelLeiterin des Projekts "Gut fürs Geld, gut fürs Klima"Tel. (0421) 160 77-42brendel@vz-hb.deOriginal-Content von: Verbraucherzentrale Bremen, übermittelt durch news aktuell