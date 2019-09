"Kirche findet Stadt" / City-Pastoral in Ost und West lässt "nahbaren Gott" erleben

München (ots) - Die Situation der Kirche hat sich auch in Mittel-und Osteuropa in den vergangenen Jahrzehnten erheblich gewandelt. DieGroßstädte sind davon besonders betroffen. Sie haben sich nach demZweiten Weltkrieg und erneut nach dem Ende der kommunistischenGewaltherrschaft vor 30 Jahren stark verändert. Die Kirchen haben mitneuen Formen und Angeboten der Seelsorge reagiert. Was Urbanitätkennzeichnet, wo Gott darin zu finden ist, wie Städter nach Gottfragen, was sie heute suchen und welchen Auftrag Christen imstädtischen Alltag haben: Darüber tauschen sich rund 200 Fachleuteaus 30 Ländern beim 23. Internationalen Kongress Renovabis aus. Unterder Überschrift "Kirche in der Großstadt - Herausforderungen für diePastoral in Ost und West" findet er am 11. und 12. September in derMünchner Hochschule für Philosophie statt.Mit "Kirche findet Stadt" umschrieb Renovabis-HauptgeschäftsführerPfarrer Dr. Christian Hartl die Entdeckungsreise durch die MetropoleMünchen, die den diesjährigen Renovabis-Kongress mit ausmache: "Sichauf den Weg in die Stadt machen: suchend, fragend, zuhörend, sichinformierend und reflektierend und betend." Vom Gespräch übergemeinsame seelsorgerliche Herausforderungen in westlichen wie inöstlichen Großstädten, aber auch von Exkursionen zu MünchnerPastoralbeispielen, erhofft sich die Osteuropa-SolidaritätsaktionRenovabis als Kongress-Veranstalter viele weiterführendeErkenntnisse. Pfarrer Hartl erinnerte daran, dass Papst Johannes PaulII. bereits 1990 die Großstädte als bevor-zugte Orte derEvangelisierung charakterisiert hat, deren Kultur und Kommunikationden Lebensstil und das Lebensgefühl der Bevölkerung maßgeblichbeeinflussen.Der Renovabis-Kongress nähere sich der Thematik in drei Schritten:"Zuerst wird beobachtet, was Großstädte ausmacht und wohin sie sichentwickeln. Dann stellen wir pastoraltheologische Überlegungen zurGegenwart Gottes im Getriebe der Metropolen an", so Pfarrer Hartl.Schließlich würden internationale pastorale Erfahrungen ausgetauschtund Ansätze der sogenannten Citypastoral reflektiert werden.Bischof Tomás Holub von Plzen/Pilsen in Tschechien hathervorgehoben, dass sein Land keine wirklich großen Metropolen kenne- mit Ausnahme von Prag. Dort kontrastiere "die Anonymität unter denMenschen mit einem riesigen Angebot in allen Bereichen, mit pompösenMacht- und Geldstrukturen - vor den Augen aller". Holub sagte: "Mehrals die Kirche mit ihrer Struktur sind wir eindeutig dazu berufen, inunserer Pastoralarbeit Christus als Person zu verkündigen." Diesermögliche Zusammenarbeit und aktive Präsenz überall, wo es um denMenschen und das Gute gehe.Der Erzbischof von Chicago, Blase Joseph Kardinal Cupich, ergänzteAspekte der städtischen Seelsorge in Nordamerika: "In meinerErzdiözese kümmern wir uns tagtäglich um Kranke, Obdachlose, Arme,Arbeitslose, Alte, Migranten und Gefangene. Wir bilden die Jugend ausund setzen uns für öffentliche Maßnahmen ein, diedas Leben und dieWürde des Menschen fördern und verteidigen, für die Sorge um denPlaneten, für Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt, für dieWiederherstellung von Gerechtigkeit und für Religionsfreiheit." BeimRenovabis-Kongress konzentrierte sich der US-Erzbischof auf dreiHerausforderungen; er benannte das sich wandelnde Familienbild, dieSpaltung der Gesellschaft und die Auswirkungen der Krise dessexuellen Missbrauchs."Die alles entscheidende Frage für uns als Kirche in der Metropoleist, wie wir Menschen helfen können, in ihrem städtischen Wohn-,Arbeits-, Lebens- und Freizeit-Milieu, Gott zu ent-decken, ihnwahr-zu-nehmen", sagte der für Renovabis in der DeutschenBischofskonferenz zuständige Erzbischof von Berlin Heiner Koch. InStädten wie Berlin, in denen Gott oft gar nicht mehr gesucht werde,komme es darauf an, Begegnung und Erfahrungsräume zu öffnen.Erzbischof Koch sagte: "Wir müssen die halten und stabilisieren, dieals Christen auf dem Weg des Glaubens sind. Sie müssen spüren, wiegut es ist und gut es tut, in und mit der Kirche zu leben."Zusätzlich brauche es die offene Gemeinde, die in ihrer Haltung undin ihrer Sprache, in ihren Gesten und in ihren Aktionen einladend istfür Menschen, die nicht glauben und die ihre Sprache nicht sprechenund ihre Gesten nicht verstehen.Zuvor hatte Angelika Poth-Mögele vom Brüsseler Rat der Gemeindenund Regionen Europas die Rolle der Großstädte in der EuropäischenUnion weltlich-säkular eingeordnet. Während weltweit dieVerstädterung voranschreite, gehe die Entwicklung in Europa eher ineine andere Richtung: Es gäbe künftig wohl nur wenige Megastädte unddazu viele mittelgroße und kleinere Städte. Diese würden auch denländlichen Raum lebendig erhalten. "55 Prozent der Weltbevölkerungleben derzeit in Städten (mit mehr als 100.000 Einwohner), in derEuropäischen Union sind es 72 Prozent." In den Städten konzentriertensich viele Probleme. Poth-Mögele: "Die (Groß-)Städte sehen sich heutevielfältigen Herausforderungen gegenüber wie beispielsweiseBezahlbares Wohnen, Mobilität, alternde Bevölkerung, sozialeAusgrenzung, Umwelt und Klimawandel." Die Städte trügen aber auch zurLösung vieler Probleme bei. Städte könnten sich an die Spitze vonBewegungen setzen und würden dabei von ihren Bürgerinnen und Bürgernunterstützt, die sich in Initiativen, Vereinen oder Bündnissenorganisieren, machte Poth Mögele auf zivilgesellschaftlichesEngagement aufmerksam.Herausgeber:Renovabis-GeschäftsstelleAbteilung Kommunikation und Kooperation,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitRenovabis, Domberg 27, 85354 FreisingTel: 0 81 61 / 53 09 -14, -17, -35Fax: 0 81 61 / 53 09 -44E-Mail: presse@renovabis.deInternet: www.renovabis.deOriginal-Content von: Renovabis e. V., übermittelt durch news aktuell