Kirby: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Für die Aktie Kirby aus dem Segment "Marine" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 26.10.2018 ein Kurs von 73,3 USD geführt.

Unsere Analysten haben Kirby nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Kirby erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kirby vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (82,88 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 13,06 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 73,3 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Kirby erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 22,76 liegt Kirby unter dem Branchendurchschnitt (26 Prozent). Die Branche "Transportation & Logistics" weist einen Wert von 30,72 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Kirby wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Kirby auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.