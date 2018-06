Kirby: Aktienanalyse vom 28.06.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Kirby":

Für die Aktie Kirby aus dem Segment "Marine" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 27.06.2018 ein Kurs von 82,95 USD geführt.

Wie Kirby derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Kirby. Es gab insgesamt zehn positive und ein negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Kirby daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Kirby von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,01 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Kirby damit 23,34 Prozent über dem Durchschnitt (3,67 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Transportation & Logistics" beträgt 7,18 Prozent. Kirby liegt aktuell 19,82 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Kirby-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Kirby-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kirby vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 81,8 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -1,39 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (82,95 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Kirby somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.