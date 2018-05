Kipping gibt Bundesregierung Mitschuld an Italien-Krise

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chefin Katja Kipping gibt der Bundesregierung und der EU-Kommission eine Mitschuld an der Regierungsbildungskrise in Italien. "Es ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass die von Berlin und Brüssel verordnete Kürzungspolitik zu einem mangelnden Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die EU geführt hat", sagte Kipping dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). Statt an die sich abzeichnende Regierungskoalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechtspopulistischer Lega zu appellieren, sollten die Bundesregierung und die Spitzen der EU ihr eigenes Handeln hinterfragen.

"Auch wenn von der neuen Regierung in Rom mit Beteiligung der rechtsradikalen Lega Nord nichts Positives zu erwarten ist – insbesondere in Fragen der Einwanderung und der geplanten `Flat-Tax` -, sind die EU und die Bundesregierung gut damit beraten, über ihre eigenen Fehler nachzudenken", sagte Kipping dem RND.

Foto: über dts Nachrichtenagentur