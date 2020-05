Kipping fordert Unterbringung von Leiharbeitern und Flüchtlingen in Ferienwohnungen statt in Sammelunterkünften

Düsseldorf (ots) - Linksparteichefin Katja Kipping hat angesichts der Gefahr von Coronavirus-Infektionen in Sammelunterkünften die Unterbringung von Saisonkräften, Leiharbeitern und Flüchtlingen in Ferienwohnungen gefordert. "Den Bürgern werden massive Einbußen zugemutet, aber beim Infektionsschutz in einigen großen Betrieben wird geschlampt. Sammelunterkünfte sollten durch dezentrale Unterbringung ersetzt werden. Das gilt auch für Geflüchtete", sagte Kipping der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Viele Ferienwohnungen sind gerade frei. Die müssen angemietet werden, dann ist zugleich auch dieser Branche geholfen." Die Bundesregierung greife nicht durch, wenn Konzerne beim Infektionsschutz schlampten. "Die jetzigen Lockerungen werden zu einer zweiten - schlimmeren - Infektionswelle und damit zu einem zweiten und schärferen Shutdown führen." Die Gefahr sei groß, dass durch eine "ökonomisch kontraproduktive und kurzsichtige Öffnungspolitik" die Wirtschaft in Deutschland und damit dann der Sozialstaat komplett erschüttert würden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4595741OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell