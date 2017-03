Kipping besorgt über sexistische Hasskommentare im Netz

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, hat sich besorgt über sexistische Hasskommentare in sozialen Medien geäußert. Diese seien "Teil einer patriarchalen Gegenrevolution", sagte Kipping der Tageszeitung "Neues Deutschland" (Mittwochsausgabe). Anlässlich des internationalen Frauentags betonte Kipping gleichzeitig, dass es bei der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen in den vergangenen Jahren Fortschritte gegeben habe.

"Es ist viel ins Wanken gekommen", so Kipping. "Es gibt zum Beispiel immer mehr Väter, die genau so viel Zeit mit dem Kind verbringen wollen wie die Frau. Oder nehmen wir sexistische Sprüche: Sie werden immer mehr mit einem mitleidigen Schmunzeln bedacht. Wenn der Schenkelklopfer plötzlich ausbleibt, fallen manche in eine Krise. Eine Krise der Männlichkeit."

