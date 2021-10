Kiplin Metals will Portfolio von Uranprojekten in Athabasca (Saskatchewan, Kanada) erweitern

Quelle: IRW Press

25. Oktober 2021 – Vancouver, British Columbia – Kiplin Metals Inc. (das „Unternehmen“) (TSXV:KIP, Frankfurt: 17G1) gibt bekannt, dass sein Board of Directors eine strategische Prüfung mehrerer Uranprojekte in Athabasca (Saskatchewan, Kanada) eingeleitet hat, um das Projektportfolio des Unternehmens zu erweitern.

Peter Born, Director des Unternehmens, sagt dazu: „Nach eingehender Beratung mit unseren strategischen Beratern hat das Board of ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung