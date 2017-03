Kion rechnet 2017 dank Übernahme mit kräftigen Zuwächsen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Gabelstaplerhersteller Kion peilt 2017 dank einer Übernahme starkes Wachstum und eine höhere Profitabilität an. Beim Umsatz werde im laufenden Jahr ein Wert zwischen 7,5 und 7,95 Milliarden Euro angepeilt, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Wiesbaden mit.



Der um Sondereffekte und Zinsen bereinigte Gewinn (Ebit) soll auf 740 bis 800 Millionen Euro steigen. Die auf Basis des bereinigten Gewinns ermittelte Marge solle über dem 2016er-Wert von 9,6 Prozent liegen. Mit der Prognose liegt Kion leicht über den bisherigen Erwartungen der Experten.

Wichtigste Aufgabe des laufenden Jahres sei die Integration des im vergangenen Jahr übernommenen US-Unternehmens Dematic, mit dem Kion das Geschäft mit Komplettlösungen rund um Logistikfragen vorantreiben will. Das Wiesbadener Unternehmen ist nach Aussagen von Vorstandschef Gordon Riske seit dem Abschluss des rund drei Milliarden Euro teuren Zukaufs hier bereits ein "sehr gutes Stück" vorangekommen. Im vergangenen Jahr stieg der Kion-Umsatz unter anderem Dank der Übernahme um knapp zehn Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Der Überschuss legte um 11,3 Prozent auf 246 Millionen Euro zu./zb/fbr