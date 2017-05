Kion platziert 9,3 Mio. neue Aktien!

Liebe Leser,

am 22. Mai 2017 hat der Gabelstapler- und Anlagenhersteller Kion eine Kapitalerhöhung durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen. Lesen Sie hier die Details zur Aktienemission.

Weichai Power übernimmt 4 Mio. Aktien!

Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat das MDAX-Unternehmen nach eigenen Angaben alle 9,3 Mio. neuen Wertpapiere per beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren platziert. Der Preis beträgt 64,83 Euro pro Aktie. Abnehmer sind ausschließlich institutionelle Investoren. An den Anker-Aktionär Weichai Power gehen gut 4 Mio. der neuen Wertpapiere. Das entspricht dem Anteil von Weichai Power an dem Gabelstapler- und Anlagenhersteller in Höhe von 43,3%, wie die Kion Group AG in einer Pressemitteilung erläutert.

„Größerer finanzieller Spielraum“!

Der Bruttoerlös der Kapitalerhöhung beläuft sich auf knapp 602,9 Mio. Euro. Damit soll der im November vergangenen Jahres abgeschlossene Kauf des Automatisierungsspezialisten Dematic zum Teil refinanziert werden.

„Die Ausgabe der Aktien gewährt dem Konzern nach der Akquisition von Dematic einen größeren finanziellen Spielraum, der von einem Unternehmen mit starker Bonität erwartet wird“, kommentierte Kion-CFO Thomas Toepfer.

Das MDAX-Unternehmen hatte die Dematic-Übernahme zunächst durch einen Brückenkredit in Höhe von 3 Mrd. Euro gestemmt. Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen dazu dienen, den Kredit weiter zu reduzieren, nachdem Kion zu diesem Zweck zu Jahresbeginn bereits einen Schuldschein begeben und sich langfristige Bankkredite gesichert hatte.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.