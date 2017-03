Kion erhöht Dividende nicht so stark wie erhofft

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Gabelstaplerhersteller Kion will nach einem Gewinnanstieg etwas mehr Dividende zahlen.



Sie soll auf 80 Cent je Aktie erhöht werden, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten mit einer etwas höheren Ausschüttung gerechnet. Das Jahr zuvor hatte Kion 77 Cent Dividende bezahlt./zb/fbr