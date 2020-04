Kion mit deutlichem Gewinnrückgang wegen Corona - Auftragslage noch stabil

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion hat im ersten Quartal die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen.



So sank das Konzernergebnis um 27,2 Prozent auf 67,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Ausbreitung des Virus zunächst in China und später dann auch in Europa habe vor allem das Geschäft mit Flurförderzeugen sowohl auf der Beschaffungs- als auch der Absatzseite erheblich beeinträchtigt.

Dank der noch guten Entwicklung im Januar und Februar sank der Auftragseingang nur leicht - um 1,8 Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro. Während das Neugeschäft mit Fahrzeugen bereits deutlich zurückging, stieg die Nachfrage im Segment Lieferkettenlogistik, das auf Automatisierungslösungen spezialisiert ist. Der Auftragsbestand lag Ende März stabil bei 3,6 Milliarden Euro. Der Umsatz nahm im ersten Quartal um 2,7 Prozent auf rund 2 Milliarden Euro ab.

Einen Ausblick für 2020 gab Kion weiterhin nicht. Dies sei erst möglich, wenn sich die gesamtwirtschaftliche Situation einschließlich der Lieferketten wieder stabilisiert habe. Das Unternehmen hatte wie so viele andere Konzerne auch seine ursprüngliche Prognose zurückgezogen./nas/jha/