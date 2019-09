Kion: Kann die was?

Der Kurs der Aktie Kion steht am 15.09.2019, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 49.95 EUR. Der Titel wird der Branche "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Kion nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Kion-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 50,24 EUR. Der letzte Schlusskurs (49,98 EUR) weicht somit -0,52 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (46,76 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,89 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Kion-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Kion-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Kion erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,24 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um -0,9 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -9,34 Prozent im Branchenvergleich für Kion bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,62 Prozent im letzten Jahr. Kion lag 9,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,92 und liegt mit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 34,28. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Kion auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.