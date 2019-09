Kion Group: Widerstand und Kaufsignal geschafft! Neue Trading-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Die Gewinnerliste im MDAX wurde am Mittwoch von Kion Group ISIN: DE000KGX8881, Aurubis und Norma Group angeführt. Das Kion Group ganz oben auf dem Treppchen stand, freut uns ganz besonders, da wir erst am Montag im RuMaS Express-Service einen Trade auf Kion Group vorgeschlagen hatten. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir einen Einstiegskurs genannt und dafür ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung