Kion Group-Aktie: Kommt die Aufwärtsbewegung bald ins Stocken?

Liebe Leser,

seit längerem erklimmt die Kion Group-Aktie ein neues Hoch nach dem anderen. Allerdings befindet sich der Wert hierdurch seit Anfang Juni im überkauften Segment des RSI (14). Bereits im Mai drang der Kurs in den überkauften Bereich vor, um in der Folge eine temporäre Seitwärtsbewegung einzulegen. Also wäre es nicht auszuschließen, wenn sich die Aktie erst einmal sammelt, um dann Fahrt in Richtung der 70-Euro-Marke aufzunehmen.

Mehrfach am 38-Wochen-Durchschnitt abgeprallt

Bereits im Februar wurde der GD (38) getestet und als dieser anschließend den GD (100) kreuzte, bildete dies ein schönes Einstiegssignal. Im April kam es bei 59 Euro zu einem weiteren Test des gleitenden Durchschnitts (38), der durch eine Gegenbewegung auf knapp 65 Euro gekontert wurde.

Die gleitenden Durchschnitte stärken den Kurs

Auf Basis der einfachen gleitenden Wochendurchschnitte 38, 100 und 200, kündigt sich langfristig keine Umkehrung im Trendverlauf an. Eine kurzfristige Tendenz in Richtung des GD (38) bei 65 Euro ist denkbar, wenn der RSI (14) erneut den Rückwärtsgang einlegen sollte. Es ist davon auszugehen, dass ein Kreuzen der 100-Wochen-Linie und der 200-Wochen-Linie in nächster Zeit unwahrscheinlich ist.

Ein Beitrag von Johannes Weber.