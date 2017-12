Kion: Ausbruch wie vorhergesagt!

Liebe Leser,

warum mit Steinhoff Papieren zocken, wenn bei Kion eine inverse Schulter Kopf Schulter Formation wie auf dem Präsentierteller vor einem liegt und es da gute Gewinnchancen gibt? Diese Frage habe ich vor ein paar Tagen in meinem Artikel über Steinhoff – Was soll das Zocken? – gestellt und in einem Artikel über Kion auf die Lage aufmerksam gemacht.

Die Prognose wurde zu 100 Prozent erfüllt

Nun ist in beiden Richtungen eingetreten, was abzusehen war. Steinhoff wurde durch die Zockermühle gedreht und steht wieder ganz unten, während Kion ausgebrochen ist und heute schon die damals prophezeiten 2-3 Prozent nach oben erreicht hat. Und es bestätigt sich mal wieder: Vernunft kommt vor Gier.

Wie kann es mit Kion weitergehen? Gewinne gleich wieder mitnehmen oder auf mehr hoffen? Die Aussichten, dass hier eine Bodenbildung stattgefunden hat und es weiter aufwärts geht, stehen sehr gut. Beachten Sie dabei bitte die 70 Euro Marke. Darunter sollte der Kurs nicht fallen. Nehmen Sie an diesem Punkt besser die erzielten Gewinne mit und setzen Sie einen Stopp Loss.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.