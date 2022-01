Kion Aktie KAUFEN. Sagt der Platow Brief. Weil…

Kion Aktie kaufen – so klar sieht es der Platow Brief bei dieser eher wenig beachteten MDAX-Aktie. Warum gerade „Niederflurzeuge“ dem Kapitalmarkt nicht sexy erscheinen, bleibt wohl ein Mysterium. Aber nicht jeder Mode folgen, nicht Mainstream, sondern die Chnacen hinter dem Namen „Kion Aktie“ sehen, dabei hilft der PLATOW Brief. Seit vielen Jahren liefert er klare Einschätzungen, Meinungen zu Aktien, die einen zweiten Blick wert sind, aber auch zu Aktien, von denen man die Finger lassen sollte. Bei der Kion Aktie legt sich der PLATOW Brief eindeutig fest:



Frischer Wind bei Kion

Den Auftakt bei Kion hat sich der neue CEO Rob Smith nach seinem Wechsel von Konecranes am 1.1. sicherlich einfacher vorgestellt, aber die Börsenturbulenzen machten auch vor dem Logistiker nicht halt. 18% verlor die Aktie seit Jahresbeginn.

Sorgen sind jedoch fehl am Platz, denn unser ehemaliger Depotwert ist als Weltmarktführer für Gabelstapler und Automatisierungslösungen bestens aufgestellt, um noch lange vom boomenden Online-Handel zu profitieren. Gerade wurde in China, wo der eCommerce stark wächst und mit rd. 2,4 Bio. Euro bereits 57% des weltweiten Online-Handels ausmacht, ein neues Werk für Flurförderfahrzeuge so groß wie 31 Fußballfelder eröffnet. Der Bau eines weiteren Werkes für Lagertechnik wurde gerade von Kion begonnen.

UND GEFALLEN IHNEN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN PLATOW BRIEF? Wir werden Ihnen in den nächsten Wochen jeweils eine Leseprobe aus der aktuellen Ausgabe präsentieren und wenn es ihnen gefällt: Kion Aktie kaufen reicht Ihnen nicht – Jetzt “4 Wochen gratis lesen und danach 30% sparen” Die MDAX-Aktie (79,48 Euro; DE000KGX8881) brachte Anlegern 2021 einen hervorragenden Gewinn von 35% und wir sind überzeugt, dass sie sich auch nach der Korrektur weiter positiv entwickelt. Dafür sprechen die gute Marktposition, ein Gewinnwachstum von mehr als 15% in den nächsten drei Jahren bei einem attraktiven 2022er-KGV von 15 sowie eine gute 2022er-Kapitalrendite (ROIC) von 17%.

Kion bleibt somit ein Kauf mit Stopp bei 71,20 Euro.



Chart: Kion Group AG | Powered by Chart: Kion Group AG | Powered by GOYAX.de Die Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.