Kintaro Capital ist eines der ersten Kryptofinanzierungsmittel in der EU, das eine Lizenz von der Finanzaufsichtsbehörde von Malta (MFSA) erhalten hat, wodurch das Unternehmen als privater Anlagefonds (PIF) für Kryptowährungen und börsennotierte Aktie...

Berln (ots/PRNewswire) - "Wir freuen uns sehr, einer der erstenKryptofonds zu sein, die von einer EU-Finanzaufsichtsbehörde mitausdrücklichem Investorenschutz lizenziert wurden. Unser gründlicherAnsatz, ein Team mit über 100 Jahren Erfahrung in derInvestitionsforschung und im Portfoliomanagement aufzubauen, hat sichausgezahlt. Kintaro Capital ist in einzigartiger Weise in der Lage,die Investitionsbedürfnisse für langfristige, in die Zukunft denkendeInvestoren zu erfüllen."Dr. Mervyn Maistry, CEO und Gründer, Konfidio und Kintaro CapitalKintaro Capital (https://kintarocapital.com/), eine Unternehmungdes Blockchain Studios Konfidio (https://konfidio.com/), hat dieformelle Bestätigung seiner PIF-Lizenz durch die MFSA erhalten. Damitist es einer der ersten regulierten Kryptofonds für qualifizierteInvestoren nach maltesischem Recht. Die Lizenz ermöglicht es Kundenvon Kintaro in strategische Alternativen zu Papiergeldinstrumenten zuinvestieren. Malta erfüllt alle Finanz- und Regulierungsgesetze derEU, die den Anlegerschutz und die Finanzinstrumente regeln.Kintaro Capital hat drei Jahre Erfahrung in der Krypto-Industrie.Mit seiner Erfahrung in der Token-Forschung und Datenanalyse zieltder Fonds auf hohe Erträge im Blockchain-Sektor ab. Der Fonds wirdvon der SGGG Fexserv Fund Services (Malta) Ltd.(http://www.sgggfexserv.com/) verwaltet, die zusammen mit FexservFinancial Services, einem führenden Unternehmen derFinanzdienstleistungsbranche, für die Verwaltung von über 220alternativen Strategiefonds zuständig ist.Das Investmentkomitee von Kintaro besteht aus dem wohlerfahrensten Team in diesem Bereich, einer Gruppe aus traditionellenHedgefonds-Managern, Devisen- und Festgeld-Managern, erfahrenen VCsund frühen Blockchain Nutzern.Dr. Mervyn G. Maistry(https://www.linkedin.com/in/dr-mervyn-g-maistry-65b435/) , MD, MBA,DEcon., der Vorsitzende des Fonds, bringt umfangreiche Erfahrung inden Bereichen Strategie, Beratung und Investmentbanking mit. AlsGründer und CEO von Konfidio, dem Blockchain-Venture-Studio inBerlin, gibt er dem Fonds die Richtung vor. Er ist nicht nur einerfahrener Investor, sondern war früher auch COO derDeutsche-Bank-Gruppe und leitete den Bereich "Digital Innovation" beiAccenture und danach bei EY.Brendan Robertson, MBA, CFA Mfin ist ein prominentesVorstandsmitglied und sitzt im Investmentkomitee von Kintaro. Erverleiht dem Fonds seinen beeindruckenden Hintergrund als Head ofPortfolio Solutions bei der Kieger AG. Mit 20 Jahren Erfahrung in derVermögensverwaltung hat Brendan nachweislich eine solide Anlagepraxisund Strategie.Im Rahmen der Konfidio-Familie nutzt Kintaro seine einzigartigePosition als Venture-Studio innerhalb des Berliner Ökosystems. DieArbeit Konfidios für Regierungen und Fortune-500-Unternehmen ergänztdie Blockchain-Wissensbasis des Fonds. Seine LLC-Praxis fürTokenberatung bietet zusätzlichen Einblick in reguliertesKrypto-Fundraising.Denjenigen, die einmalige Berichte für ausgewählte Vermögenswertein Auftrag geben, stehen maßgeschneiderte Forschungsarbeiten zuVerfügung. Die Analysten von Kintaro führen detaillierte Analysen derangeforderten Token durch und erstellen unabhängige Berichte.Startups, die sich mit Token Geldmittel beschaffen wollen, könnenebenfalls Bewertungsberichte anfordern.Zahlen und FaktenKintaros "Digital Innovation Fund" wird in ein Portfolioausgewählter Krypto-Assets und in börsennotierte Aktien investieren.Der Fonds kann bis zu 100.000.000 Euro annehmen und will 2019einen Investitionsbetrag von 10.000.000 Euro erzielen.Er ist offen für qualifizierte Investoren gemäß MFSA-PIF-Regime.Die Mindestinvestitionsschwelle liegt bei 100.000 Euro oder dessenÄquivalent.Pressekontakt:Kintaro CapitalAlpine House34 Naxxar RoadSan Gwann SGN 9032MaltaDr. Mervyn G. Maistry+49-1517-2125871talktous@kintaro.capital(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/831766/Kintaro_Capital_Logo.jpg )Original-Content von: kintarocapital.com, übermittelt durch news aktuell