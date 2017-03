Kinross Gold: Wie steht es um den Minenbetreiber (Teil 3)

Weitere Suchergebnisse zu "Kinross Gold":

Lieber Leser,

wir schauen uns in dieser Artikelreihe einige wichtige Faktoren für den Goldminenbetreiber Kinross Gold an. Dabei fokussieren wir uns zu Beginn auf die fundamentalen Aspekte und gehen zum Ende hin auf die technische Entwicklung im Kurs der Aktie ein. Zum Schluss ziehen wir ein kurzes Fazit.

Wie wird Kinross Gold bewertet?

Da die Goldproduktion ein sehr kapitalintensives Geschäft ist, eignet sich für die Bewertung und den Vergleich der Multiplikator Forward EV-to-EBITDA (erwarteter Unternehmens-Marktwert/EBITDA). Für Kinross Gold beträgt das erwartete 2017e EV-to-EBITDA 4,8. Zum Vergleich: Barrick Golds EV-to-EBITDA liegt bei 7,7, Goldcorps bei 10,3 und Newmont Minings bei 8,6.

Wie schätzen Analysten die Kinross Gold-Aktie ein?

Unter den Peers Goldcorp, Barrick Gold und Newmont Mining hat die Kinross Gold-Aktie die wenigsten „Buy“-Bewertungen von professionellen Analysten erhalten. 21 % der Analysten vergeben eine „Buy“-Bewertung, 68 % der Analysten bewerten die Aktie mit „Hold“ und 11 % vergeben eine „Sell“-Bewertung ab. Der durchschnittliche Kurs liegt bei 4,45 US-Dollar je Aktie.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.