Kinross Gold: Wie steht es um den Minenbetreiber (Teil 1)

wir schauen uns in dieser Artikelreihe einige wichtige Faktoren für den Goldminenbetreiber Kinross Gold an. Dabei fokussieren wir uns zu Beginn auf die fundamentalen Aspekte und gehen zum Ende hin auf die technische Entwicklung im Kurs der Aktie ein. Zum Schluss ziehen wir ein kurzes Fazit.

Geopolitisches Risiko

Investoren wollen in der Regel wissen, in welchen Ländern die Minen der jeweiligen Betreiber sich befinden. Nicht selten sind das Länder, in denen vergleichsweise unsichere politische Umstände herrschen. Das trifft auch auf Kinross Gold zu. 28 % der gesamten Goldproduktion von Kinross Gold kommt aus Russland. 7,0 % an Reserven befinden sich in dem Land. 16 % der Goldproduktion findet in Nordamerika statt, während der Rest des Goldes in Südamerika und Afrika gefördert wird. Sollten sich geopolitische Streitigkeiten mit dem Westen intensivieren, dürfte das Exposure in Russland einem erhöhten Risiko ausgesetzt sein.

Expansion in sichere Länder

Dennoch treibt Kinross Gold die Expansion in andere Ländern an. So ist die Produktion mit Hilfe der kürzlich erworbenen Minen Bald Mountain und Round Mountain in der USA gestiegen. Auch soll die Exploration in Tasiast, Afrika, gegen Ende 2017 in die Phase 2 eintreten. Mittel- bis langfristig könnte die Expansion das Exposure in Russland verringern.

Produktion in 2016 und 2017

Kinross Gold hat in Q4 2016 einen Anstieg der Produktion im Vergleich zum Vorjahresquartal von 20 % verzeichnet, was jedoch mit Hilfe der beiden neuen Minen bewerkstelligt wurde. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Produktion um 9,0 %. Insgesamt hat Kinross Gold 2,8 Mio. Unzen in 2016 gefördert. Für 2017 plant das Unternehmen insgesamt zwischen 2,5-2,7 Mio. Unzen zu fördern. Das wäre im Bereich der 5-jährigen Durchschnittsproduktion von Kinross Gold, aber eben geringer als in 2016.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.