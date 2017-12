Kinross Gold: Der Trendbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Kinross Gold":

Liebe Leser,

überzeugter Goldanleger zu sein war in den letzten Wochen und Monaten nicht immer die leichteste Übung, denn nicht nur das gelbe Metall hat preislich eine aufreibende Berg- und Talfahrt hinter sich. Auch in den Kursentwicklungen der Aktien der Goldminen spiegelt sich diese Entwicklung wider. Das gilt auch für die Aktie von Kinross Gold. Der Goldproduzent ist mit 6,95 Prozent im Best of Gold Miners Index gewichtet und nicht allein aus diesem Grund eine Aktie, die nicht nur von den Goldbugs beobachtet wird. Die letzte größere Aufwärtsbewegung kam im September bei 4,30 US-Dollar zum Stillstand. Parallel zu den Kursverlusten im Gold ging die Aktie in einen Abwärtstrend über. In dessen Verlauf markierte sie Mitte Dezember bei 3,78 US-Dollar ein neues Mehrmonatstief.

Es sah kurzzeitig nicht gut aus, weder für das Gold noch für Kinross Gold, denn die Anleger erwarteten von der US-Notenbank eine Erhöhung der Zinsen. Doch das angeblich schlechte Zeichen für Gold erwies sich wie in den beiden Jahren zuvor als eine Art Befreiungsschlag. Mit dem Goldpreis zogen auch die Notierungen von Kinross Gold wieder an.

Abwärtstrend konnte überwunden werden

Inzwischen hat der Aktienkurs den seit September dominierenden Abwärtstrend nicht nur erreicht, sondern sogar bereits überwunden. Das ist ohne Frage ein positives Zeichen. In den nächsten Tagen drohen aber kleinere Gewinnmitnahmen. Sie könnten zu einem Test des überwundenen Abwärtstrends von oben führen. Eine wichtige Bedeutung könnte bei diesem Test der 200-Tage-Linie zukommen. Sie liegt aktuell bei 4,10 US-Dollar und könnte ebenfalls angelaufen werden. Verläuft der Test des gebrochenen Abwärtstrends jedoch erfolgreich, winkt anschließend ein erneuter Anstieg, der die Aktie in Richtung 5,00 bis 5,50 US-Dollar führen könnte. Ein Tagesschlusskurs über 4,40 US-Dollar generiert dabei ein belastbares Kaufsignal.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.