Kinross Gold: Der Stand der Dinge!

die Kinross Gold Aktie gehörte in 2017 zu den am besten laufenden Werten aus dem Goldminensektor. Bis dato wurde ein Zugewinn von 30,9 % erzielt. Nur noch Aktien von IAMGOLD, Gold Fields und Royal Gold liefen in diesem Jahr besser. Kinross Gold hat im Vergleich zu den Peers die stärkste Projektpipeline aufzuweisen, sodass die positive Kursentwicklung nicht verwunderlich erscheint. Insbesondere in einem Umfeld schwacher Goldpreise werden Aktien von Goldproduzenten gesucht, die eine höhere Produktion versprechen.

Fokus auf die Projektpipeline

Im Falle von Kinross Gold konnte das Unternehmen nicht nur operativ bei den Ergebnissen überzeugen, sondern auch bei dem Fortschritt der angekündigten Projekte. Gleich drei Projekte gingen in diesem Jahr online. Die Mine in Bald Mountain sowie die Expansions-Projekte in der Tasiast-Mine in Westafrika und in der Round Mountain Mine in den USA. Wobei die Tasiast-Expansion im zweiten Quartal 2018 die volle kommerzielle Phase erreichen dürfte, die Round Montain Expansion jedoch bereits im ersten Quartal, wie die Schätzungen des Unternehmens nahelegen. Dennoch, eine deutlich steigende Produktion aus den Projekten wird erst in vier Jahren erwartet. Hingegen sollen Einsparungen bei den Produktionskosten bereits ab dem nächsten Jahr erkennbar sein.

Geopolitisches Risiko verringert

In der jüngeren Vergangenheit hat Kinross Gold sein Exposure in Russland verringert und in den USA erhöht, insofern könnte auch das dazu beigetragen haben, dass Anleger zuversichtlich für die Kinross Gold Aktie in diesem Jahr waren. Für das Jahr 2017 erwarten Analysten einen Umsatz von 3,4 Mrd. US-Dollar, was einem Rückgang von 3,2 % gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Dies wurde jedoch größtenteils bereits erwartet. Für die Jahre 2018 und 2019 wird ebenfalls mit einem Rückgang gerechnet und zwar jeweils mit 1,5 % und 2,8 %. Hingegen sollen die EBIDTA-Margen dank geringeren Produktionskosten in den beiden Jahren weiter steigen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.